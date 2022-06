S&P 500 na cestě k medvědímu trhu. Akciím ještě nedochází celé riziko, upozorňují Goldman Sachs a Morgan Stanley

Ani po rychlém výprodeji akcie ještě plně neodrážejí rizika, která se objevila před korporátními zisky a poptávkou spotřebitelů, domnívají se analytici a Group. Pro americký trh s akciemi a také americkou ekonomiku je podle prvně zmiňované banky hlavním rizikem zhoršující se nálada spotřebitelů. Podle stratégů druhé banky jsou odhady amerických firemních zisků pořád moc vysoké a její tým v čele s Davidem Kostinem předpokládá, že se budou ještě dále snižovat.

Široký americký index S&P 500 si letos prochází výprodejem (viz graf níže), akciové valuace ale rozhodně nejsou dotlačené dolů, napsal Kostin předtím, než široký americký index S&P 500 zahájil dnešní obchodování na cestě k medvědímu trhu. Sledovaný ukazatel cen amerických akcií ztrácel na svoje lednová maxima v úvodu obchodní seance přes 20 procent a pohyboval se na hladině 3813,8 bodu. Nasdaq Composite dnes v úvodu odepisoval 2,5 procenta.

Zdroj: Bloomberg

„Riziková prémie na akciovém trhu neodráží rizika pro růst, která se zvyšují kvůli tlakům na marže a slabší poptávce,“ napsali podle Bloombergu v pondělním komentáři stratégové v čele s Michaelem Wilsonem.

Americké akcie se silně prodávaly už v pátek. Americká inflace v květnu podle ten den vydaných dat poskočila na nové 40leté maximum a spotřebitelská poptávka se na začátku června zhoršila a byla nejslabší od roku 1978, od kdy se tyto údaje začaly sledovat (viz graf níže). Investoři se obávají, že nová data o nárůstu spotřebitelských cen mohou dotlačit americkou centrální banku k tomu, že prodlouží šňůru agresivního utahování své měnové politiky do podzimu.

Zdroj: Bloomberg

„Pokles sentimentu představuje nejenom riziko pro ekonomiku a trh z hlediska poptávky, ale také drží spolu s pátečním statistikou o inflaci Fed na jestřábí cestě v boji s inflací,“ uvedl Wilson. Tomu se podařilo předpovědět minulý výprodej a patří na Wall Street na stranu těch, kterým se pozorně naslouchá, pokud jde o předpovídaný pokles trhu.

Pro S&P 500 teď do poloviny až konce srpna vidí jako „spolehlivější hladinu podpory“ 3400 bodů za předpokladu, že se ekonomika vyhne recesi. Na této úrovni by to byl pokles S&P 500 o 13 procent z z pátečních zavíracích hodnot. Právě do recese by agresivnější politika Fedu mohla americkou ekonomiku podle některých názorů dotlačit.

Prognóza pracuje se zisky o až 5 % níže, než je nyní konsensus, s desetiletým americkým výnosem na 3 % a s rizikovou prémií na akcií na 370 bps.

„Goldmani“ v základním scénáři předpokládají, že akciové valuace zůstanou zhruba beze změn a růst zisků pozve index S&P 500 do konce roku k úrovni 4300 bodů. To by bylo 10 % nad současné hodnoty. Nečekaně silná inflační data podle Kostina ukazují, že bitva Fedu s inflací vytvořila strop pro valuace akcií“.

Peněžní trhy nejnověji promítají do cen předpokládané zvýšení úrokových sazeb o 175 bazických bodů do zářijového rozhodnutí, což implikuje dvojí zvýšení vždy o půl a jedno o tři čtvrtě procentního bodu. O 75 bazických bodů Fed sazby zvedl naposledy v roce 1994.



Zdroj: Bloomberg, Reuters, Patria.cz