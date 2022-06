Rozbřesk: Fed zvedne sazby o 75 bazických bodů a zveřejní jestřábí prognózu. Proč končí éra levné ropy?

Vysoké ceny ropy a především finálních produktů nadále citelně zdražují paliva pro koncové spotřebitele. Stále větším politickým tématem jsou před blížícími se podzimními volbami drahé pohonné hmoty ve Spojených státech, kde jsou řidiči tradičně zvyklí na levný benzín. Jeho průměrná cena však poprvé v historii překonala hranici 5 USD/galon. Americký prezident Biden na to konto tvrdě kritizoval domácí ropný gigant Exxon, který dle jeho slov „v tomto roce vydělal více než pánbůh“.



Kritika domácích těžařů za jejich neochotu bryskně navýšit těžbu však působí ze strany Bidenovy administrativy dost schizofrenně. Od té doby, co se demokraté dostali k moci, totiž dávají domácímu ropnému sektoru zřetelně najevo, že se jedná o neperspektivní (čti „ne-zelený“) sektor, který čeká podstatně tvrdší (a velmi nejisté) regulatorní prostředí.



Připomeňme, že to byl právě americký břidlicový boom z počátku minulé dekády, který obrátil globální ropný trh vzhůru nohama a přinesl období relativně levné ropy v letech 2015-2020. Američtí „břidlicáři“ se totiž díky svému flexibilnímu těžebnímu modelu stali tzv. mezními producenty, kteří ukotvili dlouhý konec forwardové křivky okolo 60 USD/barel. Navíc se díky tomu staly USA poprvé po pěti dekádách čistým vývozcem ropy a finálních produktů, díky čemuž významně posílila americká energetická bezpečnost.



Za poslední dva roky se ale mnohé změnilo. Jednak přišel zmíněný tlak Bidenovy administrativy ve světle širších dekarbonizačních snah a jednak tlak ze strany akcionářů. Ti totiž začali v čím dál větší míře akcentovat kapitálovou disciplínu a hlavně profitabilitu těžařů (po mnoha letech v červených číslech). Jinak řečeno, mantrou již není růst produkce za každou cenu, ale generování volného cash flow k výplatě dividend nebo zpětnému odkupu akcií. Není proto překvapivé, že američtí těžaři – navzdory vysokým cenám ropy – neodšpuntovali třetí vlnu břidlicové revoluce.



Co to všechno znamená pro cenový výhled na ropu? Vyšší produkční náklady amerických těžařů (resp. jejich slabší odezva na cenový impuls) v kombinaci s trvalým výpadkem části ruské produkce a dlouhodobou strukturální pod-investovaností v celém sektoru implikují vyšší rovnovážnou cenu ropy. Éra relativně levné ropy z let 2015-2020 je proto minulostí a je potřeba si zvyknout na nový normál, kdy se bude ropa pohybovat spíše okolo hranice 100 USD/barel.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se včera držela v těsné blízkosti 24,70 EUR/CZK, přičemž výraznějšímu oslabování nad tuto úroveň zřejmě brání aktivita ČNB na devizovém trhu. Vnější prostředí, kterému dominuje agresivní růst sazeb v USA a jestřábí otočka ECB, se české měně zcela jistě nelíbí, nicméně na obzoru je další vzpruha v podobě razantního utahování měnových šroubů dosluhující bankovní radou ČNB. To ostatně včera potvrdil Vojtěch Benda, dle kterého by ani zvýšení sazeb o 0,50-0,75 % nemusela být dostatečná reakce. My v zásadě souhlasíme a očekáváme, že ve světle plošných a dále akcelerujících inflačních tlaků a zejména signálů o neukotvenosti inflačních očekávání dojde ke zvýšení úrokových sazeb o 125 bps na 7,00 %.



Eurodolar

Extrémně očekávané zasedání Fedu je tu. Poslední tři divoké seance na trzích dluhopisů americkým centrálním bankéřům dost zásadně zkomplikovaly situaci, neboť trh prakticky najisto počítá s tím, že FOMC zvedne dnes večer sazby o 75 bazických bodů. Pravdou je, že to mohlo být samo vedení Fedu, které v pondělí popíchlo list Wall Street Journal, který začal laborovat nad tím, že centrální banka s ohledem na vysokou skutečnou a očekávanou inflaci zvýší sazby o více, než bylo do minulého týdne komunikováno. Pro trh a samozřejmě i ten eurodolarový bude však zásadní, jak bude vypadat nová prognóza Fedu, především její úroková část neboli tzv. graf DOT PLOTS. Otázka zní, zdali se vedení Fedu dokáže dostat před výnosovou křivku, která vidí nadcházející vývoj opravdu jestřábím způsobem. Pokud bude chtít Fed překonat očekávání trhu bude muset do prognózy napsat, že se oficiální úroková sazba dostane v roce 2023 nad 4 %. A tady máme jisté pochybnosti, že převážně holubičí vedení Fedu má odvahu komunikovat tak radikální jestřábí výhled. Proto je možné, že eurodolar pocítí po zveřejnění prognózy dnes ve 20 hodin jistou úlevu. Zde je třeba vidět i nenulové riziko, že Fed si bude chtít zjednat respekt již dnes a zvedne sazby například o 100 bazických bodů. V takovém případě by se eurodolaru otevřela cesta k paritě.



Akcie

Včerejší obchodní seance byla o poznání klidnější než ta pondělní, propady na trzích se ale v zásadě nezastavily. Výrazně včera ztrácely defenzivní sektory jako utility (-2,6 %), spotřební zboží (-1,3 %) a zdravotnictví (-1 %). Velmi volatilně pokračuje obchodování s čínskými akciemi. Po pondělním propadu o 10,1 % včera Alibaba posílila o 7,4 %. Z průměru rozhodně vystoupila společnost Fedex, která zvýšila čtvrtletní dividendu o 50 % na 1,15 USD za akcii a narostla tak o 14,4 %. Kryptoměnová burza Coinbase zakončila obchodní den pouze o 0,8 % pod pondělním závěrem. Společnost Oracle přidala 10,5 % a společnost Continental Resources narostla o 15,2 %.