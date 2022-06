Poklesy celosvětových akcií vybízí k návratu k základům investování

Obchodníky znervózňují výprodeje akcií i dluhopisů. Hledají útočiště, což zvyšuje přitažlivost investic nabízejících spolehlivé výnosy, jako jsou akcie vyplácející stálou dividendu. Ponoření globálních akcií do medvědího trhu a propad takzvaných bezrizikových státních dluhopisů nutí investory ke kreativitě. V důsledku toho zvažují aktiva, jako jsou akcie vyplácející vysokou dividendu, dluhopisy investičního stupně i čínské akcie. Doufají tak, že aktiva, která nakoupí, vydrží dopad očekávaného zvyšování úrokových sazeb Fedem, když inflace roste nejrychlejším tempem za čtyřicet let. Zde je seznam aktiv, která přitahují jejich pozornost.



Akcie s kladným volným cash flow



Éra levných peněz s velmi nízkými nebo zápornými reálnými sazbami je podle Ellen Hazen, hlavní tržní stratéžky a manažerky portfolia ve společnosti F.L.Putnam Investment Management, jasně u konce. „Je jasné, že opět záleží na všem, co se učíme při CFA zkouškách a na obchodních školách o tom, jak ocenit firmy a tento druh peněžního toku. A to znamená, že chcete vlastnit firmy, které generují kladný volný cash flow,“ řekla v úterý pro televizi Bloomberg. Zdravotní péče, pojišťovnictví a pár technologických a softwarových akcií generují na indexu S&P spoustu volného cash flow, čímž jsou pro společnost F.L.Putnam přitažlivé.



Dividendový výnos



Někteří investoři upravují své dividendové strategie. Sat Duhra ze společnosti Janus Henderson Investors navyšuje díky atraktivním valuacím pozice na čínských akciích, například v segmentu infrastruktury obnovitelných energetických zdrojů a vodohospodářství, které budou vyplácet dividendy v červnu a červenci. Tento portfolio manažer se sídlem v Singapuru investuje v Asii do společností s dividendovým výnosem kolem 6 - 8 %. Je tu „slušný spread na výnosech dluhopisů a poskytuje to určitou ochranu v období zvýšené volatility,“ řekl.





Síla cenotvorby



HSBC má seznam akcií, kterým se většinou daří i při slabém makroekonomickém prostředí, řekl Herald van der Linde, vedoucí akciové strategie APAC. "Tyto akcie to dokážou, protože jejich podniky mají sílu cenotvorby, nebo působí ve specifické části trhu, nebo jsou klíčovými hráči na vysoce koncentrovaném trhu.”



Nyní, když se asijské ekonomiky znovu otevírají, očekává Asset Management zlepšení tamní poptávky. Aktuální prognózy zisků pro asijské akcie se zdají být v „roce 2022 příliš konzervativní a jakmile se nálada na trhu zlepší, budou valuace také atraktivní,“ napsal v poznámce Tai Hui, hlavní tržní stratég pro Asii.



Čínské akcie



Pro CEB International Investment je nyní vhodná doba na nákup akcií v Číně v segmentu tzv. nové ekonomiky, včetně technologií, i přes tamní regulační riziko. "Před rokem si spousta lidí myslela, že na všech technologických akciích tu bude zpětný cyklus,“ řekl Banny Lam, vedoucí výzkumu. "Ve druhé polovině tohoto roku hodnotím tento sektor velmi pozitivně."



Goldman Sachs také zůstává ohledně čínských akcií optimistická z důvodu celkového uvolňování vládních opatření a tvrdí, že národní internetové akcie se stále obchodují níže, než je jejich vnitřní hodnota, napsali stratégové vedení Kingerem Lauem.





Dluhopisy investičního stupně



Podle Taie Hui ze společnosti představují dluhopisy s vysokým ratingem dobrou rovnováhu mezi tvorbou příjmů a odolností vůči obavám ze zpomalení. Zatímco krátkodobým problémem dluhopisů je riziko durace, které měří citlivost cen dluhů na pohyby úrokových sazeb, příjem z vládních a korporátních dluhopisů nabízí lepší ochranu před kolísáním cen v důsledku rostoucích sazeb.



Zdroj: Bloomberg