Biden: USA poskytnou Ukrajině další zbrojní pomoc za miliardu dolarů

Nebýt USA, tak už Ukrajina neexistuje a fašisti se valí do Pobaltí, Polska, Slovenska a v Česku se tvoří hodinové fronty na vydávání pasů. Smutný ale pravdivý fakt, že se Evropa ani po dvou zkušenostech minulého století nedokázala poučit. Hlavně teda její západní část žijící si ve zlaté kleci a myslící si že na bohatství a bezpečí je automatický nárok a bude trvat navždycky. Nicméně narozdíl od nás zase nemají ve svých řadách tolik vlastizrádců, kteří by bažili po návratu této russacké bídy, chudoby a společenského rozvratu, jelikož to sami nikdy nezažili. To pouze u nás se vypěstoval jakýsi stockholmský syndrom vítat své vlastní vrahy. Nevede jiné cesta než přes absolutní vítězství Ukrajiny a dlouhodobé hloubkové izolace a defašinizace russka. To je také jediná cesta ke snížení cen energií, stejně jako zachování naší vlastní existence.

Kbybychom tam jako svobodny svet poslali vojaky a vybaveni tak jsou rusacky naciste do max dvou mesicu zpet v rusacku a to vcetne Krymu. Takhle to se to potahne roky a se vsi tou nestabilitou ktera je s tim bude spojena (zapinani/vypina plynu, vysoke ceny ropy, vyhrozovani atomovkama, blokovana psenice pro Afriku etc..). Husajna taky vyhanala mezinarodni koalice z Kuvajtu, nechapu ze se ted nejedna stejne. A atomovky nejsou tema, pres vsechno machrovani nechteji rusti naciste udelat z rusacka radioaktivni planinu, proste jen pevne spolehaji na nas strach, lenost a neschopnost jednat. Make_CEZ_1400Kc_again