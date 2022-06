Před Fedem trhům zlepšila náladu ECB. Propad maloobchodu naopak zklamal

ECB na dnešek svolala mimořádné zasedání, aby řešila rostoucí výnosy, a zejména rizikové prémie na periferii eurozóny. Trhy si od tohoto jednání slibovaly zřejmě mnohé a tato naděje pomáhala už s předstihem zlepšovat sentiment zvláště vůči dotčeným dluhopisům. Nakonec se ukázalo, že banka nic připraveného z rukávu nevytáhne. Výsledkem je potvrzení, že má jít o flexibilní využití reinvestic peněz z maturujících dluhopisů nakoupených v rámci pandemického programu. Konkrétní detaily jsme však nedostali a aparát ECB musí teprve dát dohromady nový protikrizový nástroj. Nadšení na italských a dalších dluhopisech každopádně zůstává.

Na sentiment neměla podstatný vliv nová americká data. Maloobchodní tržby v USA se v květnu nečekaně sesunuly níž o 0,3 procenta. Nejde přitom jen o nižší objem nakupovaného zboží kvůli zdražování, ale rovněž o menší peněžní výdaje. Hodně se na tom podepsalo ochabnutí nákupů aut, na druhou stranu dražší benzín výdaje zvětšoval. Bez těchto položek vychází u maloobchodních tržeb nepatrný nominální nárůst. Další negativní příspěvek kromě aut přišel ze strany klesajících prodejů elektroniky, nábytku či nižších tržeb internetových obchodníků.

Data vyznívají negativně, když přidávají důkaz o horšící se kondici spotřebitelské poptávky, poté co nás nedávno nepříjemně překvapil průzkum důvěry. Běžně by to asi byl zdroj naděje, že měnová politika nebude tak restriktivní, ale takové možnosti nedáváme velkou šanci. Za špatnou náladou spotřebitelů totiž z valné části stojí právě inflace, která je motivuje šetřit.

Do dnešního rozhodnutí Fedu data už nepromluví a stejně by ho od razantního zvednutí sazeb neodradila. Na zvýšení sazeb by měl být trh připraven poměrně dobře, potenciál ovlivnit obchodování má spíše nová prognóza včetně výhledu sazeb. I v tomto případě to však vypadá, že se Fed jen zdola přiblíží tržním názorům. Tvrzení, že lze ekonomiku navést na hladké přistání, se postupně stává podobně neudržitelné jako dříve teze o přechodnosti inflace, takže jsme zvědavi, jak Jerome Powell rétoriku upraví. Možná by investoři i ekonomické subjekty v této fázi už více slyšeli na ´teď budeme jednat razantně, abychom nemuseli později ještě víc´, neboli na akcent držet inflaci pod kontrolou. Takový posun bude nakonec stejně nutný, jen si nejsme jisti, zda je převážně holubičí měnový výbor na něj připraven už dnes.

Před Fedem se akciím na hlavních trzích daří dobře, zisky u klíčových indexů jdou ke 2 procentům. Dluhopisy korigují ztráty na obou stranách Atlantiku výrazně, přičemž v Evropě se jim vede ještě o poznání lépe než v Americe. Italský 10Y výnos je dole o 45 bazických bodů. Euru se na páru s dolarem nejprve dařilo, ale intradenní zisky už jsou prakticky pryč a pár se blíží k 1,0400.

Koruně pomohlo zlepšení sentimentu na hlavních trzích i dvojí ujištění z ČNB, že se chystá další výrazné zvednutí sazeb. Tomáš Nidetzký mluvil o růstu aspoň o 75 bazických bodů, Tomáš Holub pak označil za racionální tržní sázky zvýšení o 100 a více bodů. Koruna však odpoledne své zisky postupně vrací.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:29 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7457 0.0147 24.7913 24.6822 CZK/USD 23.7335 -0.0716 23.7635 23.5595 HUF/EUR 397.5210 -0.7853 401.1000 396.2598 PLN/EUR 4.6688 0.2507 4.6850 4.6575

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0014 -0.2996 7.0599 6.9870 JPY/EUR 140.1650 -0.6648 141.5222 140.0930 JPY/USD 134.4820 -0.7249 134.8250 134.3020

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8623 -0.6796 0.8721 0.8621 CHF/EUR 1.0421 -0.1313 1.0484 1.0413 NOK/EUR 10.4014 -0.7171 10.4792 10.3632 SEK/EUR 10.6342 0.0635 10.6456 10.6002 USD/EUR 1.0422 0.0518 1.0508 1.0403

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4374 -1.1643 1.4550 1.4372 CAD/USD 1.2933 -0.1698 1.2970 1.2916