ČR získala část kapacity v připravovaném LNG terminálu v Nizozemsku

Česká republika ve spolupráci se skupinou získala část kapacity v připravovaném terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Nizozemsku. Dnes to uvedl na twitteru ministr průmyslu a obchodu (MPO) Jozef Síkela (za STAN). Deník N napsal, že uspěl v tendru na pronájem kapacity dvou plovoucích LNG terminálů.



"Podařilo se nám výrazně posílit energetickou bezpečnost. Ve spolupráci se skupinou jsme získali část kapacity v připravovaném LNG terminálu v Nizozemsku. Tento krok nám pomůže zajistit dostatek plynu pro naše občany i firmy a snížit energetickou závislost na Rusku," napsal Síkela.



Podařilo se nám výrazně posílit energetickou bezpečnost ????. Ve spolupráci se @SkupinaCEZ jsme získali čast kapacity v připravovaném LNG terminálu v Nizozemsku. Tento krok nám pomůže v zajistit dostatek plynu pro naše občany i firmy a snížit energetickou závislost na Rusku.

— Jozef Síkela (@JozefSikela) June 17, 2022

Deník N uvedl, že LNG terminály budou od podzimu kotvit u nizozemského pobřeží. Podle serveru si nizozemská státní společnost Gasunie koncem dubna od belgické loďařské skupiny Exmar pronajala plovoucí terminál na pět let, který zakotví v přístavu Eemshaven na severu země. Terminál má být schopný zpracovat čtyři miliardy metrů krychlových zemního plynu za rok a Nizozemci ho uvedou do provozu letos na podzim.V květnu Nizozemci navíc podepsali další smlouvu, tentokrát s americkou společností New Fortress Energy. Také ta svůj plovoucí terminál Nizozemsku pronajala na pět let a její znovuzplyňovací loď by měla v Eemshavenu začít fungovat rovněž na podzim. Celková kapacita obou pronajatých terminálů by měla dosahovat osmi miliard metrů krychlových plynu ročně, uvedl Deník N.Zatím ale není jasné, jak velkou část kapacity LNG terminálů jménem státu v tendru získal. Ministerstvo průmyslu ani mluvčí polostátního podniku Roman Gazdík věc nechtěli komentovat. Síkela již dříve uvedl, že ČR má zájem o jednu až dvě miliardy metrů krychlových kapacity.Odborníci ČTK již dříve řekli, že jednání s Nizozemskem by mohlo být pro ČR strategické. Ekonom společnosti Natland Petr Bartoň uvedl, že výhodou Nizozemska je to, že má nejen jednu z největších těžeb zemního plynu v EU, ale také jednu z největších kapacit pro přijímání LNG. Navíc má Nizozemsko podle něj rozsáhlou plynovou infrastrukturu.