Dramatické zvýšení sazeb je namístě a Fed stále optimistický. Omezovat export energií podle Summerse nemá smysl

Zvednutí sazeb o 75 bazických bodů bylo ze strany americké centrální banky dramatickým krokem, ale také krokem vítaným. Pro Bloomberg to uvedl Larry Summers, který dlouho před zvyšováním sazeb varoval před vysokou inflací danou mimo jiné souběhem silné monetární a fiskální stimulace.



Ekonom tedy míní, že popsané zvednutí sazeb bylo namístě, stále ale „podceňuje tíhu celé situace“. A i přesto, že jeho predikce se pohnuly nahoru „epickým způsobem“. Jako optimistický a hraniční scénář se totiž podle Summerse dá vnímat očekávání, podle kterého by nakonec měla inflace klesnout k 2,5 % bez toho, aby se nezaměstnanost zvedla výrazně nad 4 %.



Podle ekonoma je lepší předpokládat, že snížení inflace k nějakému normálu neproběhne bez zvednutí nezaměstnanosti o 2 či více procentních bodů. Překvapením by tak nemělo být stagflační prostředí. To Summers popisuje jako inflaci, která se bude stále držet na vyšších hodnotách, i když pod těmi současnými. V kombinaci s ekonomikou „výrazně slabší než tou, o které ve svých predikcích hovoří Fed.“



Americké hospodářství je přitom podle Summerse stále přehřáté, ukazuje na to utažený trh práce. Ekonom dodal, že ekonomický vývoj přináší mnoho překvapení a tudíž nelze vyloučit ani znatelně lepší situace. Nicméně podle něj je nyní nepravděpodobný pokles inflace k 2,5 % bez recese. Fed pak čelí výrazné nejistotě včetně vývoje cen energií.Ohledně cen energií byl pak ekonom tázán na možnosti vládní politiky. Vláda by podle něj měla pracovat s rezervami, skepticky se ale Summers staví k návrhům, které hovoří o nutnosti administrativně omezovat zisky energetických společností, přikročit k jejich vyššímu zdanění či k omezení exportů energetických komodit „Je třeba být velmi opatrný. Velice jednoduše by mohly podobné kroky působit kontraproduktivně, demotivovat novou těžbu,“ řekl ekonom. A zmínil také, že ve chvíli, kdy Rusko omezuje dodávky energií do Evropy, by nebylo namístě, aby se stejně zachovaly Spojené státy. „Zde se podle mého názoru rétorika dostala docela dopředu rozumnému analytickému uvažování,“ dodal expert.Zdroj: Bloomberg