Rozbřesk: Riziková aktiva pod tlakem rostoucích sazeb, koruna vyčkává na ČNB

Hlavní akciové trhy minulý týden zažily nejhorší chvíle od raných fází COVIDu. Americký index S&P 500 propadl o 5,8 %, zatímco evropské akcie se propadly o 4,6 % (Stoxx 600). Dramatický pokles se ale nevyhnul například ani ropě, která se v pátek mezidenně obchodovala v rozmezí 121 a 111 USD za barel. Takové obchodování lze označit různými přívlastky, ale slovo “klidné” by rozhodně nebylo jedním z nich. A celkem brutální výplach zažívá třeba i Bitcoin, jehož cena se propadla pod 20 tisíc USD.



Společným jmenovatelem výše uvedeného nepřekvapivě byly poměrně razantní kroky, se kterými přišly důležité centrální banky v čele s tou nejmocnější - Fedem. Ale nakonec to nebyl jen Fed, který zvýšil sazby víc, než se čekalo, ale obdobně trhy překvapila i Švýcarská centrální banka a sazby dále zvedala i Bank of England. Všechny tyto slovutné instituce samozřejmě reagují na silné inflační tlaky. K růstu sazeb se schyluje i v eurozóně, kde ECB řeší mechanismus, jak na jedné straně zvyšovat (krátké) sazby a na straně druhé zařídit, aby se hodně zadlužené země v čele s Itálií nedostaly pod silný tržní tlak…



O tom, že svůj boj s inflací myslí smrtelně vážně, nás tuto středu opět přesvědčí i ČNB. Od minulého zasedání se děly opět věci, které víceméně ukazují - z hlediska plnění cíle - nežádoucím směrem, tedy k vyšším inflačním tlakům. Ať to byla překvapivě vyšší květnová inflace, zesilující tlaky v cenách výrobců či reakce koruny na nejistotu ohledně chování bankovní rady od července dál. A roli hrají samozřejmě i mnohdy překvapivé jestřábí kroky ostatních centrálních bank zmíněné výše. Sice by měly znamenat útlum zahraniční poptávky za pár kvartálů, ale v krátkodobém horizontu jsou nepříjemné pro korunu, což v situaci již tak vysoké inflace a ne zcela stabilních inflačních očekávání, na klidu nepřidá. I proto očekáváme další razantní růst sazeb, a sice o 125 bps.



*** TRHY ***



Koruna

Koruna se v pátek chovala podobně jako je v poslední době zvykem a jen minimálně se vzdalovala od hranice EUR/CZK 24,70. Tlak na její oslabení přitom v minulém týdnu vzrostl, neboť řada velkých centrálních bank zvedala sazby (Švýcarsko, Británie).

Hlavní domácí událostí týdne je středeční (!) zasedání bankovní rady. To patrně přinese razantní růst sazeb (čekáme dalších 125 bps), nicméně důležitější pro další vývoj kurzu bude, jaký postoj k měnové politice zaujme obměněná bankovní rada.



Eurodolar

Ačkoliv se formaci vedené francouzským prezidentem Macronem nepodařilo včera ve volbách do parlamentu obhájit nadpoloviční většinu, tak zřejmě bude moci zformovat koalici s tradiční pravicí (republikány). Výsledek francouzských voleb tedy nedopadl pro francouzský rozpočet katastrofou (navzdory výrazným ziskům levice), což eurodolar ocenil návratem nad hranici 1,05.

Odhlédneme-li od pokračujícího masakru ve světě kryptoměn, tak začátek týdne by měl být klidnější, když kalendář očekávaných událostí obsahuje jen několik vystoupení centrálních bankéřů z ECB, resp. Fedu. Kromě toho je v USA svátek.



Akcie

Americké akciové trhy v závěru minulého týdne alespoň zastavily volný pád. Index S&P 500 si sice připsal zanedbatelný růst, ale za celý týden odepsal hrozivě vypadajících 5,8 %, což je již druhá více než 5% týdenní ztráta v řadě a zároveň největší týdenní ztráta v tomto roce (nejhorší od března 2020). V zelených číslech se obchodovala většina sektorů, zatímco v poklesu pokračoval energetický sektor. Index S&P 500 Energy propadl o 4 %, a tak si připsal bezmála 17% týdenní ztrátu. Akcie Alibaba rostly v úvodu až o 11 %, ale tento růst neudržely, a nakonec zavřely s mírnějším 1% ziskem. Akcie Adobe otevřely strmým propadem o 7 % na nejnižší úrovně od dubna 2020, avšak během dne postupně tyto ztráty mazaly, a nakonec zavřely bez větších změn.