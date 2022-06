Americký nejvyšší soud zamítl odvolání firmy Bayer v kauze herbicidu Roundup

Americký nejvyšší soud dnes zamítl odvolání německé firmy v procesu týkajícího se škodlivosti herbicidu Roundup na lidské zdraví. Zůstává tak v platnosti odškodné 25 milionů dolar pro Kaliforňana Edwina Hardemana, který firmu zažaloval za to, že mu herbicid způsobil rakovinu. Podle agentury Bloomberg tak soud odmítl firmu ochránit před dalšími procesy. Akcie Bayeru aktuálně klesají o 2,45 % na 61,81 EUR.





Firma čelí 30.000 podobných stížností a její vedení oznámilo, že na případné další soudní spory vyčlenilo loni 4,5 miliardy dolarů.



Hardeman uspěl u soudu s tvrzením, že nebyl varován před škodlivostí přípravku, používal Roundup mnoho let a že mu tento prostředek na hubení plevelů způsobil Hodkinův syndrom, což je nádorové onemocnění lymfatické tkáně. Zástupci firmy u soud tvrdili, že používání Roundupu schválily federální úřady, takže v soudním stíhání není možné pokračovat.



Administrativa amerického prezidenta Joa Bidena v květnu vyzvala nejvyšší soud, aby odvolání firmy zamítl. Soud se bude muset zabývat dalším řízením v kauze, v níž zažalovali manželé, kteří herbicid používali více než 30 let a oba onemocněli rakovinou. Požadují 87 milionů dolarů.



Německá firma převzala problémy s herbicidem Roundup v roce 2018, když koupila výrobce tohoto přípravku firmu . Prodej byl uzavřen jen několik týdnů před zahájením prvního soudního řízení. od té doby první tři kauzy prohrál a další čtyři vyhrál.



V USA se vede kolem Roundupu několik soudních řízení. V pátek jeden odvolací soud zamítl stanovisko Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) z roku 2020, podle nějž nepředstavuje glyfosát, který je v Roundupu obsažen, vážné zdravotní riziko a "pravděpodobně" u lidí nezpůsobuje rakovinu. Další soud nařídil názor EPA přezkoumat.



Firma se domnívá, že to, že soudy budou přijímat další stížnosti tohoto druhu, poškodí snahy o inovace v zemědělství, zdravotnictví a dalších odvětvích.



Evropská unie prosazuje plán, podle nějž má do roku 2030 spotřeba pesticidů klesnout o polovinu. ČR podle ministerstva zemědělství používá tyto látky méně než je unijní průměr a v ČR se také snižuje používání glyfosátu prodávaného pod komerčním názvem Roundup. V rámci unie se nejrychleji pesticidů zbavuje Portugalsko a pak také Irsko. Chemickou látku glyfosát označuje Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny za pravděpodobně karcinogenní. Naopak Evropský úřad pro bezpečnost potravin a Evropská agentura pro chemické látky v minulosti dospěly k závěru, že glyfosát je neškodný.