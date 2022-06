ČNB zvýšila hlavní sazbu na 7 %. Obnovení cenové stability je naprostou prioritou, říká odcházející guvernér Rusnok

Česká národní banka (ČNB) dnes zvýšila hlavní úrokovou sazbu o 125 bazických bodů na sedm procent, nejvýše od roku 1999. Centrální bankéři v čele s odcházejícím guvernérem Jiřím Rusnokem tak učinili další krok ve snaze zkrotit rozběhnutou inflaci, která v květnu předháněla inflační cíl i poslední prognózu centrální banky. Většina analytiků v průzkumu Bloombergu předpovídala zvýšení o 100 až 125 bazických bodů. Hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš s kolegy z ČSOB předpokládali hike o 125 bodů.

Pro rozhodnutí zvýšit základní sazbu o 1,25 procentního bodu hlasovalo pět členů bankovní rady, dva členové hlasovali pro ponechání sazby na 5,75 procenta.

Bankovní rada vyhodnotila rizika jarní prognózy, představené na květnovém zasedání, jako výrazně proinflační. Mezi rizika vývoje očekávaného touto prognózou Rusnok zařadil například zdražení energií v souvislosti s obavami o zastavení dodávek z Ruska, slabší kurz koruny nebo vývoj rozpočtové politiky. Se základním scénářem jarní prognózy je podle ní konzistentní další strmý nárůst tržních úrokových sazeb.

Dnešní vývoj kurzu české koruny k euru:

Spotřebitelské ceny rostly v květnu meziročně o 16 procent, nejrychleji za zhruba tři desítky let, na pozadí rostoucích světových cen komodit a domácích tlaků z přehřátého trhu práce a realitního trhu. ČNB v posledních měsících agresivně zpřísňovala měnovou politiku a v posledních týdnech masivně intervenovala na trhu, aby zabránila dalšímu oslabování koruny, které by mohlo ještě více zvýšit dovozní ceny.

"Opětovné brzké obnovení cenové stability je nyní naprostou prioritou ČNB, přičemž jde o zcela nezbytnou podmínku pro dlouhodobou prosperitu české ekonomiky," uvedla banka v dnešní situační zprávě. Strategii prováděných devizových intervencí přitom nemění. Na hodnocení účinku tohoto doplňkového nástroje je podle Rusnoka ale ještě brzy.

"Cílem bylo nepřipustit v tuto chvíli nežádoucí oslabování kurzu. To se daří. Když se podíváte na kurzy podobně situovaných měn jako forint nebo zlotý, tak tyto měny více či méně oslabují," podotkl Rusnok na dotaz Patria.cz. "Jde nám o to nemít ještě další zdroj inflace navíc proti tomu, co už máme a musíme absorbovat. (...) V tomto směru si myslím, že tento nástroj funguje dobře," uvedl Rusnok na dotaz Patria.cz.

Na předchozím měnovém jednání na počátku května rada zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 5,75 procenta. Na konci března to bylo o 0,5 procentního bodu na pět procent. Na zasedání počátkem února rada zvýšila sazbu o 0,75 procentního bodu na 4,5 procenta. Na zasedání před Vánoci stoupla sazba o jeden procentní bod na 3,75 procenta. Počátkem loňského listopadu sazba stoupla o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta, přičemž to bylo nejvýraznější zvýšení sazeb od roku 1997. Předtím v září odhlasovala rada zvýšení základní sazby o 0,75 procentního bodu na 1,5 procenta. Pro všechna tehdejší rozhodnutí hlasovalo pět členů rady. Dva členové, Aleš Michl a Ondřej Dědek, hlasovali pro sazby beze změny.

Dnešního jednání rady se zúčastnilo všech sedm členů rady, která současně rozhodla o zvýšení diskontní sazby ve stejném rozsahu na 6,00 procenta a lombardní sazby na 8,00 procenta.

Podle některých názorů může jít o poslední razantní zvýšení sazeb před personální obměnou rady na konci června. Nominovaný guvernér Michl je odpůrcem dosavadního zvyšování sazeb; v posledním roce hlasoval proti všem zvýšením sazeb a při svém jmenování v květnu uvedl, že po svém nástupu do úřadu doporučí ponechat stabilní úrokové sazby po určitou dobu a vyhodnocovat nová data z ekonomiky.

Michla a dva stávající radní, Marka Moru a Oldřicha Dědka, v bankovní radě od 1. července doplní Jan Frait, Karina Kubelková a Eva Zamrazilová, kteří nahradí stávajícího guvernéra Rusnoka, viceguvernéra Tomáše Nidetzkého a člena bankovní rady Vojtěcha Bendu.

Podle ekonoma Bureše bude pro českou korunu nakonec z pohledu trhů zásadnější otázkou podoba politiky centrální banky po červnovém zasedání. „Věříme, že si bankovní rada časem kredibilitu na trzích může získat, nebude to však hned. Nejbližší týdny až měsíce proto pravděpodobně zůstane koruna pod tlakem a ČNB ji bude udržovat občasnými intervencemi," napsal Bureš v ranním komentáři.



