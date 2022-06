Pomoc Fedu na obzoru? Dobrá nálada se koncem týdne drží

Na včerejší výrazný propad dluhopisových výnosů trhy navazují i dnes, ačkoli už jde o podstatně skromnější pohyb. Akcie se však dál drží slušných výkonů a klíčové evropské indexy přidávají asi 0,5 až 1,5 procenta. Nadto se na další solidní růst tváří i Wall Street, soudě podle zelených futures.

Co na trzích sledujeme, je zajímavý, ale nikoli neznámý jev. Poté, co narostly obavy z recese, sklouzli investoři k jednoduché myšlence: Horší výkon ekonomiky sníží inflační tlaky a přiměje Fed, aby nebyl tak restriktivní, jak se tváří a jak by vyžadovaly aktuální inflační tlaky. Spolu s tím se odbourávají sázky na růst sazeb hlavně v příštím roce. Trh je nastaven na vrchol sazeb u 3,5 procenta začátkem roku 2023, a dokonce naznačuje možnost jejich snížení ještě v prvním pololetí.

To by byl velice rychlý obrat, jenž by znamenal, že se inflace dostane rychle pod kontrolu a Fed se zalekne dopadu na reálnou ekonomiku. Tržní očekávání nyní dokonce ukazují, že by Fed sazby nezvýšil ani na úroveň, kterou má v poslední prognóze (3,8 pct pro příští rok).

Změna očekávání, kterou nyní sledujeme, není žádná novinka. Jde o věc, kterou jsme od finanční krize viděli mnohokrát. V centru pozornosti byl objem peněz, který na trh dodává Fed, a cokoli ho mohlo zvednout, bylo dobré. Dá se tedy říci, že investoři postupují podle osvědčeného mustru, jenže otázkou je, jestli je aplikovatelný i na současnou situaci. Ta je podle nás o dost rozdílnější.

Není asi nutné opakovat, že pravidla hry mění hlavně inflace, která si žádá přísnější měnové podmínky. Ty se skutečně utáhly, a to i skrze výnosy a ceny akcií, což může Fed jenom uvítat. Jenže když se začne spekulovat na měkčí měnovou politiku a dluhopisy a akcie porostou, měnové podmínky se uvolní. To v současné době nemůže centrální banka potřebovat. Možná zasáhne nějakým tvrdším prohlášením, možná trhy svůj optimismus zkrotí samy. Aktuální růst se totiž snadno může ukázat jen jako krátkodobé zvednutí po nedávném výplachu. Potvrzení, že by mohly sazby výhledově začít klesat, od Powella nečekejme, třebaže už předvedl nejednu rétorickou otočku. To si bude moci dovolit teprve až bude mít větší jistotu o poklesu inflace.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:47 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7487 -0.0261 24.7636 24.7356 CZK/USD 23.4975 -0.1020 23.5395 23.4630 HUF/EUR 400.9642 0.3402 401.9360 399.0404 PLN/EUR 4.7145 0.1734 4.7179 4.6976

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0545 0.0681 7.0604 7.0420 JPY/EUR 141.9525 -0.0486 142.2250 141.3950 JPY/USD 134.7820 -0.1356 134.8930 134.3670

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8592 0.1095 0.8596 0.8572 CHF/EUR 1.0114 0.0069 1.0139 1.0096 NOK/EUR 10.4658 -0.4788 10.5106 10.4629 SEK/EUR 10.6944 -0.1960 10.7076 10.6699 USD/EUR 1.0532 0.0955 1.0547 1.0520

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4499 0.0145 1.4518 1.4451 CAD/USD 1.2975 -0.1608 1.2993 1.2973