Goldman Sachs: Inflace k cíli Fedu, sazby nahoru jen letošní rok

Americká ekonomika bude růst znatelně pod trendem, konkrétně asi o 0,9 %, což je zhruba na polovině trendu. Takový vývoj eliminuje nerovnováhy na trhu práce a nakonec sníží inflaci. Je tu ale výrazné riziko recese, které se pro následujících 12 měsíců pohybuje kolem 33 %, pro dva roky je to padesát na padesát. Tak vidí situaci v americkém hospodářství hlavní ekonom Jan Hatzius, který na Bloombergu popsal detaily svých předpovědí.



Pokud se recese dostaví, měla by být podle experta spíše mělká a důvodem jsou mimo jiné silné rozvahy soukromého sektoru. Inflace leží sice vysoko, ale „není tak zakořeněná“, takže i na této rovině by neměly být tlaky na hlubší propad. Fed by měl podle predikcí ekonoma zvyšovat sazby až k 3,25 – 3,5 %, na tyto úrovně by se měly dostat ke konci letošního roku. Následující rok by už sazby růst neměly, protože ekonomika již nyní znatelně zpomaluje.



Po posledním zasedání FOMC trhy mohly očekávat růst sazeb až k 4 %, ale Hatzius míní, že od té doby došlo ke korekci těchto očekávání, kterou vyvolalo zpomalování tempa ekonomického růstu. Ten se podle Bloombergu ale zatím neprojevuje na inflačních tlacích, na což Hatzius namítl, že jde spíše o smíšený obrázek. V oblasti bydlení mohou stále přetrvávat vysoké tlaky, ale na straně výrobních řetězců se podle experta již situace zlepšuje. Ukazují na to i průzkumy a mzdový vývoj.



Na straně aktuálního inflačního vývoje jde tedy o smíšený obrázek, a pokud k tomu již znatelně ochlazuje hospodářská aktivita, neměl by podle ekonoma Fed pokračovat delší dobu s agresivním zvyšováním sazeb. Na otázku týkající se komunikace ze strany centrální banky Hatzius uvedl, že podle něj je dobrá a dluhopisové trhy i ekonomické předpovědi ukazují, že ani na straně důvěryhodnosti nedošlo ke zhoršení.



Predikce nyní hovoří o PCE inflaci ve výši 4 % na konci letošního roku, příští rok by měla klesnout k 2,5 %. Hatzius k tomu dodal, že recese pro něj momentálně není základním scénářem, ale pokud by přišla, pokles inflace by byl větší. A o dosažení inflačního cíle Fedu se pak dá hovořit zejména tehdy, pokud se bere v úvahu cíl jako dlouhodobý průměr inflace.



Zdroj: Bloomberg