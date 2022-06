Paulsen: Místo vyšších sazeb možná jejich snižování

Hlavní stratég The Leuthold Group Jim Paulsen pro Yahoo Finance komentoval vývoj na trzích a v ekonomice. Významný je podle něj obrat na dluhopisových trzích a pokles výnosů vládních obligací. S tím, že hlavní příčinou je vývoj na komoditních trzích. Klesající ceny komodit totiž snižují inflační tlaky, výjimkou jsou podle Paulsena jen energie a i ropa vykazuje známky poklesu.



Stratég míní, že posun na komoditních trzích snižuje inflační očekávání a vede ke zmíněnému poklesu výnosů. Akciové trhy přitom předtím „zápasily“ s výnosy rostoucími a současná změna jim tak přináší úlevu. Může dojít i k přehodnocování toho, jak moc bude Fed ještě muset zvedat sazby. Podle Paulsena „pravděpodobně mnohem méně, než se lidé domnívali ještě před pár týdny.“



Paulsen se domnívá, že americké hospodářství již nyní znatelně zpomaluje a je možné, že Fed si dá ve zvedání sazeb již v září přestávku. „Existuje rostoucí množství důkazů, že vrchol inflace máme za sebou a Fed se bude koncem léta obávat více recese než inflace,“ řekl stratég s tím, že na pořadu dne pak může být dokonce snižování sazeb namísto jejich dalšího růstu.





V sedmdesátých letech se podle experta běžně pracovalo s tím, že pokud má mít monetární politika nějaký vliv, musí překvapit. Takže Fed s veřejností nekomunikoval, nyní se snaží o pravý opak a velmi otevřenou komunikaci. Paulsen ale dodal, že podle něj každé zasedání FOMC jen zvedne volatilitu na trzích a on sám je skeptický k tomu, zda zveřejňované informace investorům nějak pomáhají.



Mnohem lepší je podle stratéga sledovat vývoj v ekonomice a na dluhopisových trzích. Podle něj se totiž řídí i centrální banka a nyní obě oblasti vysílají jasný signál: Nepřežeňte to s utahováním. K tomu Paulsen dodal, že úvahy o čekání na pokles nejistoty nemají moc smyslu. Podle něj se totiž vždy objeví něco, co nejistotu zase zvýší a platí jedna věc: Pokud je vysoko, objevují se velké příležitosti.



Akciový trh může mít v případě, že Fed zastaví zvedání sazeb ke konci roku, „pěknou rally.“ Pravděpodobně akcie podle stratéga ale nedostanou „tam, kde rok začaly“, nepočítá také ale s příchodem recese. V akciových investicích přitom nemusí být nejlepší strategií „být agresivní“, ale zaměřit se na kvalitní firmy, které dosahují dobré ziskovosti.



Zdroj: Yahoo Finance