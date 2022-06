Zlatá éra investic do uhlovodíků, USA mají velmi dobrou strategickou pozici

Zakladatel Hayman Capital Management Kyle Bass se domnívá, že Fed šlapal během pandemie příliš prudce na plyn, akciím zatím moc nevěří a radí čekat, až centrální banka začne častěji používat slovo „přestávka“ (viz první a druhá část rozhovoru). K současné vysoké inflaci ale podle investora výrazně přispívá i špatná energetická politika, uspěchaná snaha o přechod k alternativám a tah proti velkým energetickým společnostem.



Na nedostatečných rafinérských kapacitách se nyní podle Basse ukazuje, že pokud vláda hovoří o „vypínání uhlovodíků“, investovat se do takových kapacit nebude. Nebudou nové plynovody a ropovody, které jsou nyní potřeba. Bass moc lichotivě nehodnotil současnou americkou politiku, v jejímž rámci USA „prosí Saúdskou Arábii, aby sem poslala více ropy,“ to samé činí vůči Venezuele, o které se ví, že podporuje teroristické aktivity. A ve stejnou dobu blokuje ropovod z Kanady a postupuje proti Íránu, které viní z terorismu.







Vládní politika by tak podle experta měla být mnohem promyšlenější a měla by se mimo jiné vyvarovat svalování viny na velké ropné společnosti. Bass k tomu dodal, že když byly ceny ropy na nule, „nikdo s nimi zase neměl žádné sympatie, nikdo se o ně nestaral, když prodělávaly.“ Nyní ropné firmy vydělávají, ale primární příčinou je podle investora předchozí špatná energetická politika.



Pokud by na současné vysoké zisky energetických firem byla uvalena speciální daň, podle Basse by to mělo jediný efekt: Ceny půjdou nakonec ještě výš. Stejným způsobem by skončily stropy na ceny paliv. Pokud by vláda naopak firmy motivovala k otevírání nových vrtů a zvyšování kapacit, efekt by byl opačný. Spojené státy mají přitom podle experta na globální úrovni díky svým zdrojům velmi dobrou strategickou pozici. Potřebují ale smysluplnou politiku a plán na dlouhodobý přechod k energetickým alternativám.



„Bude záležet na hloubce recese, ale myslím si, že tu je zlatá éra pro privátní kapitál investující do uhlovodíků,“ pokračoval expert. Poptávka po nich je totiž „rostoucí a málo elastická“. Což platí na globální úrovni a „nejsou alternativní zdroje, které by ji pokryly.“



