Maďarská centrální banka nečekaně zvýšila základní úrok na 7,75 procenta

Maďarská centrální banka dnes šokovala finanční trhy razantním zvýšením základní úrokové sazby. Zvýšila ji o 1,85 procentního bodu na 7,75 procenta, Maďarsko tak nyní má nejvyšší základní sazbu v Evropské unii. Většina ekonomů podle průzkumu agentury Reuters očekávala zvýšení sazby o půl procentního bodu.



Centrální banka zpřísňováním měnové politiky reaguje na vysokou inflaci a na pokles kurzu domácí měny. Maďarský forint se v pondělí propadl na rekordní minimum vůči euru, po dnešní zprávě o překvapivě prudkém zvýšení úroků posílil.



Banka dnes uskutečnila nejvýraznější zvýšení své základní úrokové sazby od října 2008. Tehdy základní úrok zvýšila o tři procentní body v reakci na negativní důsledky globální finanční krize.



Dnešní zvýšení úroků podle analytika Josepha Marlowa ze společnosti Capital Economics ukazuje, že centrální banka má teď mnohem výraznější obavy z rostoucí inflace a slabého forintu. "Domníváme se, že je pravděpodobné další zvyšování (úroků)," uvedl Marlow. Základní sazba by se měla podle něj vyšplhat minimálně na devět procent.



Meziroční míra inflace v Maďarsku v květnu podle předběžných údajů tamního statistického úřadu vystoupila na 10,7 procenta z dubnové hodnoty 9,5 procenta. Ekonomové podle průzkumu agentury Reuters předpokládají, že průměrná inflace v celém letošním roce dosáhne 10,25 procenta, maxima za 24 let.



Bankovní rada České národní banky (ČNB) minulý týden zvýšila základní úrokovou sazbu o 1,25 procentního bodu na sedm procent. Takto vysoko byla její základní úroková sazba naposledy v roce 1999. Až do dneška byla nejvyšší základní sazba centrální banky v zemích EU právě v Česku.