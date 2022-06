Státy G7 chtějí rozšířit sankce vůči Rusku. Cílí na snižování příjmů ze zlata i na cenový strop za ruské energie

Státy ze skupiny velkých světových ekonomik G7 chtějí udržet a rozšířit sankce proti Rusku za jeho invazi na Ukrajinu. Šéfové států a vlád zemí G7 v dnešním závěrečném prohlášení po summitu v bavorském alpském zámku Elmau uvedli, že chtějí ve vzájemném souladu dále snižovat ruské příjmy včetně těch z prodeje zlata. Chtějí také zvážit možné stanovení cenového stropu na ruské energie.



"Budeme stát za Ukrajinou tak dlouho, dokud to bude třeba. Poskytneme jí potřebnou finanční, humanitární, vojenskou a diplomatickou podporu v její statečné obraně suverenity a územní celistvosti," uvedli představitelé Británie, Francie, Itálie, Japonska, Kanady, Německa a USA, jejichž země skupinu tvoří.



"Budeme pokračovat v uvalování tvrdých a dlouhodobých opatření proti Rusku, abychom tuto válku pomohli ukončit," konstatovali státníci. "Zůstáváme pevně odhodláni dále koordinovat bezprecedentní sankce, dokud to bude třeba. Budeme postupovat jednotně v každé fázi a budeme snižovat ruské příjmy včetně těch ze zlata," dodali.



Spojené státy, Británie, Kanada a Japonsko během summitu oznámily, že zakážou dovoz ruského zlata. Evropská unie, která se vrcholné schůzky rovněž zúčastnila, chce o tomto odvetném opatření jednat, přičemž její představitelé se k takovému kroku staví vstřícně.



Spojené státy hodlají také zavést cenový strop na ruskou ropu, aby znemožnily Rusku vydělávat na vysokých cenách energií. EU má vůči tomu výhrady, v závěrečném komuniké se nicméně země G7 zavázaly, že prověří možnosti "dodatečných opatření, jako jsou cenové stropy".



"Ujišťujeme, že naším závazkem je postupně se zbavit závislosti na ruských energiích, a to bez kompromisů vůči našim klimatických cílům," dodali představitelé G7.