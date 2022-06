Fed nenechá ekonomiku USA sklouznout do vysoké inflace. Je připraven zvyšovat sazby i na úkor růstu, řekl předseda Powell

Americká centrální banka (Fed) nenechá americkou ekonomiku sklouznout do "režimu vyšší inflace", i kdyby to mělo znamenat zvýšení úrokových sazeb na úroveň, která ohrožuje růst. Na Fóru ECB o centrálním bankovnictví to včera řekl předseda Fedu Jerome Powell.



"Kvůli množství šoků hrozí přechod do režimu vyšší inflace. Naším úkolem je tomu doslova zabránit a my tomu zabráníme," řekl Powell na fóru v portugalském městě Sintra.



Větší chybou než riziko, že Fed zpomalí ekonomiku více, než je nutné k návratu inflace k dvouprocentnímu cíli centrální banky, by podle Powella byla situace, v níž by se nepodařilo obnovit cenovou stabilitu. Šéf Fedu svého vystoupení využil k tomu, aby zopakoval nynější hlavní zásadu centrální banky, napsala agentura Reuters.



Opětovné získání kontroly nad inflací je tak podle Fedu nezbytné i v případě, že bude znamenat zvýšení úrokových sazeb na úroveň, která posune ekonomiku k recesi nebo povede k růstu nezaměstnanosti.



Nedostatečný pokrok při snižování inflace na dvouprocentní úroveň vedl Fed začátkem tohoto měsíce ke zvýšení úrokových sazeb o 0,75 procentního bodu, tedy do pásma 1,50 až 1,75 procenta. Členové měnového výboru Fedu uvedli, že jsou připraveni schválit další takové zvýšení na zasedání 26. a 27. července.



Powell uvedl, že americká ekonomika zůstává "v docela dobré kondici" a podle jeho názoru bude schopna se vyrovnat se zpřísněním měnové politiky. Dokáže se podle něj vyhnout recesi i výraznému zvýšení míry nezaměstnanosti.



Míra inflace za květen ve Spojených státech překvapivě vystoupila na 8,6 procenta, ačkoliv analytici se domnívali, že vrcholu dosáhla už v dubnu, kdy činila 8,3 procenta.



Zástupci Fedu očekávají, že se základní sazba do konce roku 2022 vyšplhá na 3,4 procenta. V březnu jejich výhled činil 1,9 procenta.