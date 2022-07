Marks: Každá iracionalita může být ještě iracionálnější, na akciích investují spíše snílci

Pokud se ceny na trzích pohybují v absurdních extrémech, je pravděpodobnost odhadu dalšího vývoje hodně vysoká. V rozhovoru pro to uvedl Howard Marks, který stojí v čele Oaktree Capital Management. V první části rozhovoru (viz zde) mimo jiné zavzpomínal na internetovou bublinu a finanční krizi a popsal svou investiční filozofii. Ve druhé se mimo jiné věnoval tomu, že „každá iracionalita může být ještě iracionálnější“.



Podle Markse je chybou domnívat se, že „vysoké ceny znamenají, že zítra přijde korekce.“ Pravdu měl podle něj naopak Keynes, když tvrdil, že trhy mohou zůstat iracionální déle než vy solventní. Vysoké ceny mohou růst ještě výš a „proto máme výrazy jako rostoucí býčí trh či bublina“. Každá iracionalita může být ještě iracionálnější, dodal Marks.



Zprávy a data mají na trhu všichni stejné, pokud chce tedy investor dosáhnout vyšší návratnosti než ostatní, „musí se z definice odtrhnout od stáda.“ A to podle Markse vyžaduje určitou rozhodnost a odvahu. S tím, že hrdinou tu není ten, kdo se nebojí, „bojí se, ale stejně to udělá.“ Takže když se například „potápí Lehman, musíte kupovat, ne prodávat... Musíte se odvážit být jiní než ostatní, pro ně budete vypadat jako blázen.“



Marks míní, že v investování není relevantní snažit se „přežít v průměru“, nutné je být toho schopen i v té nejhorší situaci. Jinak řečeno portfolio by mělo být sestaveno tak, aby jej nepoložily ani extrémy. To souvisí s tím, že investor by si měl být vědom svých slabých stránek a naslouchat jiným s tím, „že by mohli mít pravdu.“ V takovém případě „je každá diskuse produktivnější“.



Úspěch může být podle Markse špatným učitelem, když živí ego. To ale neznamená, že by si investor neměl věřit: „Když něco koupíte a ono to klesne, buď přehodnotíte svou investiční tezi, nebo koupíte víc.“ Což není to samé jako „slepě věřit ve svou neomylnost a při každém poklesu slepě nakupovat“.







K dispozici je nyní více dat než v minulosti a také nástroje na jejich analýzu, které dříve dostupné nebyly. Jelikož jsou ale široce dostupné, výhodu při investování neposkytují, na to „musí být něco jiného“. To je podle Markse schopnost hodnocení kvalitativních věcí, jako například kvalita vedení nějaké společnosti či její schopnost uvádět na trh další úspěšné produkty.



Ani umělá inteligence na popsaném principu nic nemění. Ta sice může pročistit řady investorů, ale podle Markse se to netýká těch nejlepších, kteří mají lepší subjektivní odhad. Počítače analyzují data a minulost, nedělají chyby v počtech, nepodléhají emocím. To je výhoda, „ale ne dost na to, aby byly lepší než Warren Buffett.“ Na investování na akciovém trhu pak podle Markse musí být člověk spíše snílek, na investování na dluhopisech je třeba konzervativnějšího založení.



