Marks: Nechcete kupovat, když panuje euforie. Nechcete prodávat, když vládne skepse. Drahá kvalita není dobrá investice

Howard Marks, který stojí v čele Oaktree Capital Management, se řídí starým heslem, podle kterého se lidé tvořící ekonomické projekce dělí na dva typy: Ten první nic neví a ten druhý neví ani to, že nic neví. V rozhovoru pro investor popsal svůj pohled na investice a svou investiční filozofii.



Marks řekl, že nevěří v predikce budoucnosti, ale zjistit současnou situaci na trzích není zase tak jednoduché. Podle svých slov tak „měří trhům teplotu“. To samé činil třeba v letech před finanční krizí a to jej tehdy vedlo „k rostoucí skepsi“. „Nechcete kupovat, když panuje euforie, a nechcete prodávat, když vládne skepse,“ dodal investor. Před finanční krizí přitom panovala situace, kdy „každý mohl dostat peníze na cokoliv“.



Marks ve vztahu k internetové bublině řekl, že v podobných situacích se objevuje něco nového, co podnítí představivost lidí, a následně všemožné příběhy o dalším vývoji. Internet nakonec skutečně změnil život ve společnosti, ale řada firem, která vznikla během dot.com bubliny, již dnes neexistuje, nebo nedosáhla očekávaného úspěchu.



Investor následně zavzpomínal na doby, kdy společnosti, které neměly vysoký rating, nebyly schopny získat financování úpisem dluhopisů na veřejných trzích. To se postupně změnilo i kvůli Michaelu Milkenovi a rozvoji trhu s „junk“ dluhopisy. I firmy s nízkým ratingem by totiž měly být schopny získat finance, „pokud dostatečně zaplatí.“ Marks sám podle svých slov investuje do nejhorších firem na americkém trhu, protože „nejde o to, kupovat kvalitu, ale kupovat dobře.“

„Vše, co kupujete, by mělo nabízet nějakou kombinaci kvality a ceny.“ Což znamená, že není dobré kupovat drahou kvalitu či nízkou kvalitu bez dostatečného diskontu. K současnému prostředí pak Marks uvedl, že „je to vysoko, ale ne šíleně vysoko.“ Podotkl, že „někteří lidé hovoří o bublině od června 2020, já o ní nemluvím.“ „Valuace byly stále rozumné relativně k sazbám... Během posledních měsíců z trhu zmizela většina excesů,“ dodal Marks.



Investor někdy slyší chválu za své predikce, ale jak uvedl, „byl to jen odhad aktuální situace na trhu.“ Dodal, že podle jeho syna je tak úspěšný ve svých odhadech dalšího vývoje, protože jich učinil tak pět za posledních padesát let. Marks podle svých slov míní, že je to pravda, protože své odhady, kterými se proslavil, činil v době, kdy byly ceny na trzích buď extrémně nízko, nebo vysoko. A z toho se dalo usuzovat, co se bude dít dál.



Zdroj: Youtube, Goldman Sachs