Španělsko mimořádně zdaní banky a energetiku. Chce pomoci obyvatelům s inflací

Aha, 2023 budou mít Španělé parlamentní volby, pan premiér Pedro vládne od 2019 a s předstihem, jako správný pastýř, dbá o blaho lidu. Koneckonců co jiného čekat od SOCIALISTICKÉ DĚLNICKÉ STRANY, která rozdrtila ostatní konkurenty v 2019... /// Je až neuvěřitelný paradox, jak se někdy na Západě sveřepě drží komunistické móresy, v protikladu např. k zemím středního a východního křídla NATO, kde jsou lidé ZCELA IMUNNÍ vůči dočasným negativním projevům zákona trhu NABÍDKA&POPTÁVKA jako např. dvojciferná míra inflace blízko dvaceti... /// Pakliže má mít španělský státní rozpočet padesátimilionové země z ohlášeného mimořádného zdanění jiný než jen KOSMETICKÝ efekt (3.5 mld/rok není až tolik) hodilo by se zveřejnit, kolik miliard navíc jejich stát letos inkasuje z kumulace daní za PHM proti roku 2021... To byli v minulosti skutečně osnovy MATEMATIKY evropských základních škol okleštěny až natolik na dřeň, že OBČAN UVĚŘÍ tomu CO KDO PROHLÁSÍ??? No snad půjdou osnovy přírodních věd k lepšímu, s využitím AI samozřejmě nejprve támhle než-li onde...ale vlastně od 2024 bude již účinná PŘEVRATNÁ změna zdanění globálních firem, takže všude v "civilizovaném světě bude lidem lépe než dnes = dostanou více na dávkách v nouzi a těch lidí bude moct být i více než dnes! Sláva LIBERÁLNÍ POLITICKÉ REPREZENTACI!!!

