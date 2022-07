Globální změna firemních daní zaměřená na technologické obry by mohla být v platnosti od roku 2024

Největší revize mezinárodních daňových pravidel za poslední generaci by mohla vstoupit v platnost v roce 2024. Uvedla to Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Cílem změny, nad kterou OECD dohlíží a na které se dohodlo loni téměř 140 zemí, je zohlednit nástup velkých digitálních společnosti jako a , které mohou účetně vykazovat zisky v zemích s nízkými daněmi.



Reforma má dva pilíře. První pilíř má přerozdělit 25 procent zisků největších světových nadnárodních společností ke zdanění v zemích, kde sídlí jejich klienti, bez ohledu na fyzické sídlo firmy. Druhým pilířem je stanovení celosvětové minimální sazby daně z příjmů právnických osob ve výši 15 procent.



Oba pilíře měly být původně zavedeny v příštím roce, i když to bylo vždy považováno za velmi ambiciózní vzhledem k tomu, jak obtížné bude dohodnout komplexní změny daňových zákonů v mnoha zemích.



OECD uvedla, že nový harmonogram pro první pilíř stanovil pevný termín pro podpis mnohostranného právního rámce, který je jeho základem, na polovinu roku 2023. První pilíř tak bude moci vstoupit v platnost v roce 2024. Většina zemí také plánuje přijmout právní předpisy k zavedení minimální daňové sazby v roce 2024, napsala agentura Reuters