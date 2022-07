Únava z inflace? Investoři do dluhopisů sázejí na dezinflaci

Trh s dluhopisy naceňuje v průběhu příštího roku prudké zpomalení inflace, a to v době, kdy agresivní utažení měnové politiky Fedem s cílem zamezit nejstrmějšímu nárůstu cen za generaci zvyšuje obavy z recese. A právě zpomalení růstu cen neboli dezinflace by pravděpodobně bylo pro finanční trhy zmítané inflačními čísly vítaným oddechem.

Stačí se podívat na klesající míru inflace ve Spojených státech či na tržní ukazatele očekávání investorů ohledně tempa růstu cen. Breakeven inflace (rozdíl mezi výnosem amerických státních cenných papírů chráněných před inflací (TIPS) a nominálních státních dluhopisů) je napříč křivkou od jednoleté až do 30leté splatnosti nižší.





"Dezinflace by byla pro trh dobrá, protože Fed nebude muset tolik zvyšovat sazby," řekla Nancy Davis, zakladatelka Quadratic Capital Management a portfolio manažerka ETF Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge. "Trh akceptuje, že Fed to myslí vážně a že se v první řadě zaměřuje na to, dostat inflaci pod kontrolu, a při pohledu na tyto úrovně breakeven věří, že to Fed dokáže," řekl Dec Mullarkey, výkonný ředitel pro investiční strategii a alokaci aktiv ve společnosti SLC Management v Bostonu.



Fed už letos zvýšil sazby o 150 bps. A futures do konce roku na Fed funds v pátek nacenily další kumulativního utažení o 187 bazických bodů a k tomu více než 90% šanci na další zvýšení úrokových sazeb o 75 bps koncem tohoto měsíce po silnějších datech o pracovních místech v USA, než se očekávalo. Zatímco zpráva o pracovních místech v USA prozatím zmírnila obavy z recese, investoři bedlivě sledovali růst mezd, který v červnu vykázal mírný pokles o 0,3 % po růstu o 0,4 % v předchozím měsíci, což minulý měsíc snížilo meziroční nárůst na 5,1 % z 5,3 %.





"Zprávy o pracovních místech jsou ekonomickými ukazateli, které jsou často silné, když vstupujeme do poklesu," řekl Richard Flynn, výkonný ředitel Charles Schwab v Londýně.



Klesající breakeven



Desetiletý breakeven v USA klesl od poloviny června o více než 50 bazických bodů a aktuálně je na 2,331 %, což je v cílovém rozmezí 2 – 2,5 %. O tom si investoři myslí, že by zde byl Fed spokojený. 10letá breakeven míra naznačuje, že investoři očekávají v příštích 10 letech průměrnou inflaci 2,3 %.

Pokud se americká ekonomika ještě nenachází v dezinflačním prostředí, určitě už je na cestě k tomu, aby toho dosáhla, uvedli analytici. Část poklesu breakeven inflace pochází z poklesu na cenách komodit, uvedli analytici. Futures na ropu Brent klesly od poloviny června o 14 %, zatímco komoditní index Refinitiv CRB za stejné období klesl o 13 %.



Celkový konsenzus na trhu je, že inflace dosáhla vrcholu a očekává se, že v krátkodobém horizontu klesne. BCA Research v komentáři napsal, že jádrový index spotřebitelských cen může klesnout na rozmezí 4 - 5 % ze současných 6,0 %, aniž by Fed způsobil recesi.



Analytici uvedli, že dezinflace se spojila s obavami z recese a že pokles výnosů má pozitivní dopad na akcie. Od 17. června americký akciový index S&P 500, který na konci tohoto týdne utrpěl největší týdenní procentní pokles od března 2020, posílil o více než 7 %.



Zatímco dočasný pokles míry inflace například v důsledku poklesu cen energií nebo vyšší produktivity by mohl být prospěšný, mohl by vést firmy a domácnosti k odložení útrat a investičních rozhodnutí, což je možná cesta k deflaci.



„Pokud inflace klesá, ale je stále nepříjemně vysoká, zatímco růst zpomaluje, je to pro finanční trhy negativní nejen kvůli zpomalení růstu, ale také proto, že to omezuje reakci centrálních bank a vlád,“ uvedla Skylar Montgomery Koning, hlavní makro stratéžka společnosti TS Lombard v Londýně.

Zdroj: Reuters