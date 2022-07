Objem amerického dluhu v držení Číny poprvé od roku 2010 klesl pod bilion USD

Objem amerického státního dluhu v držení Číny poprvé od května 2010 klesl pod jeden bilion dolarů (24 bilionů Kč). Vyplývá to z údajů amerického ministerstva financí. Rostoucí úrokové sazby činí americké státní dluhopisy méně atraktivní.



Na konci května Čína držela americké státní dluhopisy za 980,8 miliardy USD. Ve srovnání s dubnem to představuje pokles o 23 miliard USD. Meziročně se částka snížila téměř o 100 miliard USD, tedy o devět procent.



Největším držitelem amerických státních dluhopisů je Japonsko. To mělo v květnu dluhopisy za 1,2 bilionu USD.



Zpráva o snižováni dluhu ve vlastnictví Číny přichází v době, kdy americká centrální banka (Fed) zvyšuje úrokové sazby, aby zastavila inflaci. Ta je nyní ve Spojených státech nejvyšší od roku 1981. Zvyšování úroků snižuje ceny dluhopisů, což znamená kapitálovou ztrátu pro investory, kteří je prodají před splatností. Fed v červnu zvýšil základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu a stejný růst úroků se čeká i tento měsíc.



Pokles objemu dluhu v držení Číny analytici připisují také tomu, že Peking se snaží diverzifikovat své portfolio zahraničních dluhopisů, uvedl server CNBC.