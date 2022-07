Plynovodem Nord Stream 1 po údržbě opět začal proudit plyn z Ruska. Dodávky jsou na 30 %

Po pravidelné údržbě plynovodu Nord Stream 1 byly dnes ráno obnoveny dodávky ruského plynu do Evropské unie. Agentuře DPA to sdělil mluvčí provozovatele plynovodu, společnosti Nord Stream AG.



Před zahájením desetidenní údržby byly dodávky na 40 procentech kapacity plynovodu. Dnes bude provoz zatím na 30 procentech kapacity zařízení, napsal na twitteru šéf německého regulátora sítě Klaus Müller s odkazem na údaje ruské státní firmy Gazprom, která je majoritním akcionářem provozovatele plynovodu.



Nord Stream 1 vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa a je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do Evropy. Mimo provoz byl od 11. července a zejména Německo vyjadřovalo obavy, že kvůli napjaté situaci mezi Ruskem a Západem vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu by se dodávky nemusely obnovit.