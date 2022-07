Německo se nadále obává zimy, zpřísní předpisy na plnění zásobníků s plynem

Německý ministr hospodářství Robert Habeck dnes oznámil další soubor opatření na úsporu energií a plány směřující k energetickému zabezpečení země. Berlín podle něj zvýší požadované množství plynu v zásobnících a zároveň aktivuje rezervu hnědého uhlí. Další opatření by se měla týkat úspor ve veřejných budovách i v domácnostech, informovala agentura DPA.



Zásoby na zimu musí být posíleny, zdůraznil Habeck v kontextu toho, že Rusko sice opět dodává plyn prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1, ale v mnohem menším množství, než by mohlo. Moskva je podle něj "faktorem rostoucí nejistoty" na energetickém trhu v Evropě a technicky jí prý nic nebrání v tom, aby po údržbě plynovodu obnovila plné dodávky plynu. Nord Stream 1 dnes pracuje na 40 procent kapacity.



"Vzhledem k chybějícím 60 procentům kapacity a politické nestabilitě zatím není důvod k ukončení poplachu," uvedl šéf německého regulátora síťových služeb Bundesnetzagentur Klaus Müller. Podle regulátora má nynější vývoj vliv také na další evropské země, včetně Francie, Rakouska a České republiky, napsala agentura Reuters.



Předepsaná naplněnost plynových zásobníků bude podle Habecka od 1. září stanovena na 75 procent, k 1. říjnu místo dosavadních 80 na 85 procent a 1. listopadu budou muset být naplněny z 95 procent, přičemž doposud to bylo 90 procent.



Kromě toho má být od 1. října aktivována rezerva hnědého uhlí, což už nyní platí u elektráren na černé uhlí. Habeck dnes rovněž hovořil o nařízení o úsporách zemního plynu, který by bylo možné případně vyjmout z trhu. Ve spolupráci s ministerstvem dopravy má Habeckův rezort vypracovat nařízení, které by v železniční dopravě upřednostnilo využívání jiných zdrojů energie.



Ministerstvo hospodářství dále sdělilo, že by bylo rozumné nadále nevytápět místnosti, v nichž se lidí pravidelně nezdržují, jako jsou chodby, velké haly, dvorany nebo technické prostory, pokud to neznemožňují bezpečnostně-technické předpisy. Pro veřejná zařízení a kancelářské budovy mají být vyhlášena příslušná nařízení. Kromě toho se mají odehrát jednání se sociálními partnery o dalších možnostech úspor na pracovištích a provozech.



Energie mají uspořit i obytné budovy; nájemníci mají dostat větší prostor k úsporám. Doposud existují částečně smluvní závazky ohledně udržování minimální teploty v pronajímaných místnostech, připomíná německé ministerstvo hospodářství. "To znamená, že když tyto nájemkyně a nájemníci chtějí topit méně, porušují tím nájemní smlouvy. Proto mají být tyto smluvní závazky - v těsné součinnosti s příslušnými rezorty a spolkovou vládou - přechodně zrušeny, aby nájemkyně a nájemníci, kteří chtějí uspořit energie a stáhnout topení, tak mohli učinit," vysvětlilo ministerstvo.