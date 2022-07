Podnikatelská nálada v Německu je na dvouletém minimu. Rostou obavy z inflace a nedostatku zemního plynu

Podnikatelská nálada v Německu v červenci klesla na nejslabší úroveň za dva roky, hospodářskou aktivitu podkopávají vysoké ceny energií a hrozící nedostatek zemního plynu. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil mnichovský ekonomický institut Ifo. Podle prezidenta Ifo Clemense Fuesta stojí německá ekonomika na prahu recese.



Index podnikatelské nálady v červenci klesl na 88,6 bodu z 92,2 bodu v předchozím měsíci. Sestoupil tak nejníže od června 2020. Pokles indexu byl navíc výraznější, než očekávali analytici. Ti jeho červencovou hodnotu odhadovali v průměru na 90,1 bodu, uvedla agentura DPA.



"Na ekonomiku doléhají vyšší ceny energií a hrozba nedostatku plynu. Německo stojí na prahu recese," uvedl Fuest. Upozornil, že podniky jsou pesimističtější při hodnocení současných podmínek i vyhlídek vývoje v příštích měsících. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.



Dříve zveřejněné výsledky průzkumu Německé průmyslové a obchodní komory (DIHK) ukázaly, že rada průmyslových podniků v Německu v reakci na silný růst cen energií omezuje výrobu.



Mezinárodní měnový fond (MMF) minulý týden zhoršil výhled německé ekonomiky na letošní i příští rok. Nyní předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa se v letošním roce zvýší o 1,2 procenta, zatímco v květnové prognóze počítal s dvouprocentním růstem. Loni ekonomika podle fondu vzrostla o 2,9 procenta.



"Válka na Ukrajině vytvořila nové překážky (pro hospodářský růst), včetně omezení dodávek plynu z Ruska, vyšších cen energií, nedostatku klíčových polotovarů, slabší vnější poptávky a důvěry a přísnějších finančních podmínek," uvedl fond. "Největší hrozbou je trvalé zastavení zbývajícího vývozu ruského plynu do Evropy, které by mohlo způsobit výrazný pokles hospodářské aktivity a nárůst inflace v Německu," dodal.



Na příští rok teď měnový fond počítá se zpomalením růstu německé ekonomiky na 0,8 procenta. V květnu předpovídal, že tempo hospodářského růstu v příštím roce mírně překročí dvě procenta.