Plán na omezení spotřeby plynu a úrokové sazby dostatečně vysoké

Rusko opět výrazně omezuje tok plynu do Německa. Členské státy Evropské unie se mezitím shodly na plánu, který má omezit spotřebu zemního plynu a stanovit podmínky pro vyhlašování plynové nouze. Liz Trussová a Rishi Sunak si ve své první přímé debatě o kampani na funkci premiéra vzájemně roztrhali své plány pro britskou ekonomiku. A úrokové sazby jsou již dostatečně vysoké na to, aby omezily poskytování úvěrů, spotřebu a investice, říká nový člen bankovní rady ČNB Frait.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,2 %, FSTE 100 +0,2 % a DAX -0,3 %.

Úrokové sazby jsou již dostatečně vysoké na to, aby omezily poskytování úvěrů, spotřebu a investice, říká nový člen bankovní rady ČNB Frait. Na příštím zasedání rady se bude rozhodovat mezi stabilitou sazeb a potenciálním mírným zvýšením.



Deutsche Bank opakuje na doporučení „Buy“ a snižuje cílovou cenu na 38 EUR ze 44 EUR.



Rusko opět výrazně omezuje tok plynu do Německa. Gazprom sníží ve středu od 7:00 moskevského času kvůli údržbě dodávky na plynovodu Nord Stream na zhruba 20 % své kapacity. Je to znepokojivá vyhlídka, když se blíží chladnější měsíce. Pokud se toky Nord Streamu úplně přeruší a pokud bude zima, mohou podle konzultanta Wood Mackenzie dojít zásoby plynu v Evropě do konce února. Mezitím zesiluje celosvětová konkurence o námořní zásilky paliva, což by mohlo vyvolat vyšší ceny i nedostatek.



Členské státy Evropské unie se mezitím shodly na plánu, který má omezit spotřebu zemního plynu a stanovit podmínky pro vyhlašování plynové nouze. Unijní exekutiva navrhla, aby členské země sedmadvacítky kvůli očekávanému výpadku dodávek z Ruska omezily od srpna do března spotřebu plynu o 15 procent proti průměru z minulých pěti let. Tento cíl by měl být dobrovolný, Brusel by však podle návrhu mohl po konzultaci s členskými zeměmi vyhlásit stav plynové nouze, a učinit tak snížení spotřeby v celé EU povinným. Dohodu by měly na svém dnešním mimořádném jednání schválit ještě ministři energetiky.



Coinbase čelí americkému vyšetřování, zda nedovolila Američanům neoprávněně obchodovat s digitálními aktivy, která měla být registrována jako cenné papíry. Od té doby, co platforma rozšířila počet tokenů, se kterými umožňuje obchodování, se kontrola Coinbase ze strany Komise pro cenné papíry a burzy USA zvýšila. Minulý týden vedlo regulátor obžaloval bývalého manažera Coinbase a dva další lidi z insider trandingu.



Liz Trussová a Rishi Sunak si ve své první přímé debatě o kampani na funkci premiéra vzájemně roztrhali své plány pro britskou ekonomiku. Sunak tvrdil, že plánované snížení daní Trussové zvýší inflaci, přidá „tisíce liber k hypotečním účtům a přivede miliony lidí do bídy“. Trussová argumentovala, že Sunak přivede ekonomiku do recese. Také se zavázala, že zasáhne proti čínským společnostem, jako je TikTok. Členové strany mají výsledek volby oznámit do 5. září.



Válka na Ukrajině možná vstupuje do nové fáze, když raketové systémy dlouhého doletu dodávané USA narušují postup Ruska ve východní oblasti Donbasu a otevírají dveře možné protiofenzívě. Důvody k pokusu o větší útok ze strany Kyjeva přibývají, a to jak na bojišti, tak mimo něj. Patří mezi ně klesající počet obětí, nedávné zpřísnění deklarovaných územních nároků Ruska, potřeba hospodářské obnovy na Ukrajině a celosvětový pokles, který by mohl vést k tlaku na spojenecké vlády, aby ukončily válku.