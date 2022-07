Rozbřesk: Kolik taky může stát polední káva v Londýně

Jaká může být cena za polední kávu v Londýně? Někdy až neuvěřitelně vysoká! Jak upozornil Javier Blas z agentury Bloomberg, polední cena elektřiny 20. července v Londýně vyletěla na bezmála 10 tisíc liber za megawatthodinu (!) (pro srovnání - dosavadní letošní průměr je asi 180 liber/MWh).



Podobné zvláštnosti se na komoditních trzích občas stávají a v poslední době je to bohužel až nepříjemně často. Pro trhy s běžnými finančními instrumenty, jako jsou měny či sazby, nejsou zase tak běžné. Zásadní rozdíl tkví v tom, že komodity prostě a jednoduše skutečně existují. Zatímco například centrální bance nic fyzického nebrání "tisknout" svou domácí měnu hlava nehlava, tak v případě komodit je situace o poznání komplikovanější. Jak konečně vidíme i v Evropě - nový plyn, ropu či elektřinu nelze jen tak vytvořit z ničeho.



Pokud se děje něco podobného jako v případě cen elektřiny v Británii, tak je vhodné identifikovat, kde asi v systému se nachází tzv. úzké hrdlo. Jinak řečeno, je sice zřejmé, že elektřiny bylo v Londýně málo, a proto byla drahá, ale otázkou je proč. Hledat odpověď na takovou otázku je podstatné, zejména pokud chceme situaci nějak ovlivnit. To jsme viděli například v (pseudo)kauze marží českých pumpařů. Zde byla / je nejužším hrdlem kapacita rafinérií, a to globálně. Ta se projevuje "zvláštně" drahým benzínem oproti cenám ropy. A strop na marže na pumpách by v takové situaci býval asi úplně nepomohl.



V případě cen elektřiny, tedy prakticky neskladovatelné komodity, bývá úzkým hrdlem často přenosová soustava. A to se projevuje tak, že přesun elektřiny z místa s relativním nadbytkem (Skotsko) do míst s akutním nedostatkem (Londýn) není možný jednoduše proto, že mezi oběma oblastmi nevede "dost silných drátů". Proto bylo například 20. července do Británie nutné dovézt extrémně drahou elektřinu přes moře z Belgie. Jedinou alternativou by bylo elektřinu nedodat (blackout).



Ještě dlužíme odpověď na první otázku. Jen energie (velkoobchodní cena) nutná k připravení odpolední kávy mohla 20. července vyjít třeba i na 15 korun. A to by možná jednomu zkazilo i chuť.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna na začátku nového týdne oslabovala. Na domácí frontě byly zveřejněny indikátory sentimentu za červenec, které nedopadly dobře. Rekordně pesimistické v očekáváních jsou zejména domácnosti, nicméně nálada se zhoršila i v průmyslu.



Eurodolar

Eurodolar v pondělí nakonec víceméně stagnoval. Německá podnikatelská nálada Ifo za červenec dopadla bídně a dostala se na více než dvouletá minima. Na Německo nedobře dopadá evropská plynová krize, která se navíc asi prohloubí. Gazprom včera oznámil, že od středy sníží dodávky do Německa skrze Nordstream I. na 20 % kapacity (ze současných asi 40 %), což pro euro není pozitivní faktor.



Regionální Forex

Forint, před zasedáním MNB, bude vyčkávat, jak centrální banka naloží se základní sazbou. Očekává se zvýšení o 100bps, čímž se základní sazba dostane na 10,75 % a bude suverénně nejvyšší v regionu.