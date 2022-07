Investoři mají s ředitelem Oliverem Blumem v čele obavy z řízení automobilky Volkswagen

Investoři automobilky mají pochybnosti kvůli plánu, podle kterého nový generální ředitel koncernu Group Oliver Blume bude šéfovat i výrobci sportovních vozů a bude mít na starosti vstup na burzu. Páteční oznámení koncernu, že generální ředitel Herbert Diess bude nahrazen šéfem značky Blumem oživilo obavy investorů z problémů při řízení přední evropské automobilky. To má podle některých akcionářů dopad na výkon akcií, napsala agentura Reuters.



"Blume se nemůže postarat o vše, to zdůrazňuje špatné řízení společnosti ve Wolfsburgu," uvedl manažer firmy Deka Investment, která patří mezi 20 největších investorů , Ingo Speich. Ve Wolfsburgu je centrála automobilové skupiny. "Pro primární nabídku akcií je to jed," dodal. plánuje uvést divizi sportovních vozů na burzu ve čtvrtém čtvrtletí.



Agentura Reuters již minulý týden uvedla, že pokud se rozhodne pro vstup na burzu, bude možná muset snížit cenu pro nabídku, protože ekonomické překážky narůstají. Tyto obavy ještě prohloubily otázky ohledně toho, jak Blume zvládne dvojí úlohu. agentuře Reuters včera řekl, že Blume zůstane generálním ředitelem AG i po případném vstupu na burzu.

Bernstein v průzkumu mezi 58 investory zjistil, že 71 % jich vidí dvojí Blumeho roli jako jasné negativum pro IPO, a pouze 16 % odpovědělo, že by mohla pomoci. „Oficiálními důvody pro IPO Porsche AG byla větší nezávislost výrobce sportovních vozů, financování přechodu Volkswagenu na elektromobily a uvolnění hodnoty krystalizací tržní kapitalizace Porsche,“ napsal v úterý ve zprávě analytik Bernsteinu Daniel Roeska. "Rozhodnutí jmenovat Olivera Bluma generálním ředitelem Volkswagen a Porsche AG odporuje všem třem těmto odůvodněním."



Blume a další členové vedení na nedávném setkání s investory označili případný vstup výrobce sportovních vozů na burzu za prostředek, který poskytne firmě větší nezávislost a podnikatelskou svobodu a zároveň možnost získat více peněz. Podle analytiků firem Stifel a UBS duální funkce Blumeho tuto nezávislost zpochybňuje. "Takový dvojí mandát může existovat pouze dočasně, v nouzové situaci - dlouhodobě fungovat nebude," řekl člen německé asociace , která zastupuje drobné investory, Ulrich Hocker.

Jmenování Blumeho (54) generálním ředitelem VW, může podle Roesky tyto obavy jen prohloubit. „Pravděpodobně poslouží jako bolestná připomínka, že zájmy hlavních akcionářů ve Volkswagenu a potenciálně Porsche AG nejsou plně v souladu s investory na kapitálovém trhu a jakákoliv účast ve Volkswagenu nebo IPO Porsche si zaslouží pečlivé zvážení rizik spojených s řízením,“ řekl Roeska.



Většina investorů ale v tuto chvíli neočekává odložení vstupu na burzu. Někteří ale spekulují, že Blumeho by mohl nakonec ve vedení vystřídat současný finanční šéf Lutz Meschke.



"Věříme Blumovi při řízení koncernu, ale je těžké si představit, že bude schopen dlouhodobě plnit dvojí roli, tedy řídit zájmy jako generální ředitel AG a koncernu ," řekl analytik investiční skupiny DWS Hendrik Schmidt. Jedním z důvodů, proč rozhodnutí označil za problematické, je nedostatek nezávislých členů v dozorčí radě .



Automobilka má složitou síť investorů. Největším akcionářem s více než polovinou hlasovacích práv je Automobil Holding SE. Meschke z je členem představenstva tohoto holdingu. Předseda představenstva SE Hans Dieter Pötsch je předsedou dozorčí rady . Napětí kolem toho, kdo ve Wolfsburgu tahá za nitky, způsobilo před Diessem konec několika vedoucích pracovníků .

Zdroj: ČTK, Bloomberg