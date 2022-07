Zisk Microsoftu vzrostl o dvě procenta, zaostal však za očekáváním

Čistý americké společnosti ve fiskálním čtvrtém čtvrtletí mírně vzrostl na 16,74 miliardy USD (407 miliard Kč) z loňských srovnatelných 16,46 miliardy USD. Zisk i tržby však zaostaly za očekáváním analytiků, což je vzácné zklamání technologického giganta, který v posledních letech neustále překonával očekávaní. Přispělo k tomu několik okolností, včetně silnějšího dolaru, zpomalení růstu osobních počítačů a nižších výdajů za reklamu. Vyplývá to z prohlášení společnosti.



Tržby za tři měsíce do konce června stouply o 12 procent na 51,9 miliardy USD. Zisk na akcii činil 2,23 dolaru. Analytici dotazovaní agenturou FactSet očekávali zisk 2,29 dolaru na akcii při tržbách 52,94 miliardy USD.



Akcie firmy po ukončení oficiálního obchodování v reakci na výsledky klesají o jedno procento. Od počátku letošního roku již oslabily o 25 procent.



Microsoft obvinil ze slabších výsledků řadu nepředvídatelných podmínek na trhu, jako je přerušení výroby v Číně, zhoršení situace na trhu s osobními počítači či válka na Ukrajině, kvůli které firma omezila působení v Rusku. také bojuje se silným dolarem, který zdražuje jeho zboží v zahraničí a snižuje tržby z prodeje v zahraničí při převodu na domácí měnu. Země mimo Spojené státy mají na celkových tržbách firmy zhruba poloviční podíl. Ke koši šesti předních světových měn dolar stoupl ve čtvrtletí o dvě procenta a od počátku letošního o téměř 12 procent. kvůli silnému dolaru již na počátku června snížil odhad zisku a tržeb.



Tržby cloudových služeb Azure se zvýšily o 40 procent. Tržby z reklamy u služeb LinkedIn, Search a News však klesly. Tržby z licencí operačního systémů Windows se snížily o dvě procenta kvůli propadu prodeje osobních počítačů. Tržby z prodeje herního obsahu pro konzoli Xbox klesly o šest procent.



Microsoft se v současnosti snaží dokončit nákup videoherní společnosti Blizzard za 68,7 miliardy USD. Obchod byl oznámen v lednu a čeká na schválení od antimonopolních úřadů v USA a Británii. V případě schválení to bude doposud největší akvizice v technologickém sektoru, napsala agentura AP.