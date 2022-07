Techy před Fedem nasměrovaly trhy vzhůru

Finančním trhům dnes vládne pozitivní nálada, která se projevuje solidním růstem akcií. Hlavní zásluhu na tom mají výsledky a Alphabetu, které vypovídají o odolnosti aspoň tohoto typu firem v současném ekonomickém prostředí. Spolu s tím však investoři určitě vylepšují také své představy pro další průběh výsledkové sezóny. Z hlavních indexů kráčí v čele Nasdaq se skoro 2,5procentním ziskem.



Kromě akcií na tom nejsou špatně ani dluhopisy. Americkým se dnes vede dobře, evropské se naopak dostávají pod lehký tlak. Příznivý vývoj v zámoří ukazuje, že vedle firemních výsledků jsou investoři převážně pozitivní i na dnešní výsledek jednání Fedu. Ten se dozvíme ve 20 hodin a půl hodiny nato začne tisková konference. Pozitivní výsledek by se zakládal hlavně na výhledu, že budoucí zvedání sazeb už by mělo být mírné. Tím by se trh ujistil v názoru, že riziko recese centrální banku přiměje nebýt tak agresivní vůči inflaci.



Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby dnes naznačily solidní investiční aktivitu v USA. Hlavní číslo sice vytáhly vysoko jednorázové objednávky vojenských letadel, ale i očištěná čísla vypadají slušně. Naproti tomu jsme dostali další známku zamrzání realitního trhu, tentokrát v podobě skoro 20procentního propadu rozjednaných prodejů domů.



Ani přes celkově lepší náladu dolar ze svých posledních zisků neslevil a obchoduje se k euru na 1,0130. Energetické komodity jsou na tom smíšeně, přičemž ropa roste o 2 procenta. Koruna končí další nevýrazný den.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:19 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5693 -0.1187 24.6130 24.5593 CZK/USD 24.2480 -0.2468 24.3315 24.1580 HUF/EUR 405.0163 0.9340 406.8400 400.1994 PLN/EUR 4.7974 0.8105 4.8088 4.7457

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.8487 0.0678 6.8702 6.8323 JPY/EUR 138.9820 0.3350 139.1035 138.4473 JPY/USD 137.1630 0.1833 137.2990 136.5460

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8409 0.0000 0.8428 0.8397 CHF/EUR 0.9771 0.3059 0.9775 0.9742 NOK/EUR 9.9573 -0.6228 10.0299 9.9388 SEK/EUR 10.4507 0.0900 10.4663 10.4328 USD/EUR 1.0133 0.1483 1.0171 1.0109

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4436 0.1732 1.4466 1.4370 CAD/USD 1.2881 -0.0190 1.2901 1.2847