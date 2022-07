Portfoliová strategie 60/40 zažije comeback, říká stratég Morgan Stanley

Toto klasické portfolio 60/40, kde jsou investice rozděleny z 60 procent do akcií a ze 40 procent do dluhopisů, zatím jen spí, ale jeho konec ještě nepřišel, řekl hlavní stratég poté, co tato strategie přinesla za první pololetí nejhorší výsledek od roku 1988.



V příštích deseti letech ale tento přístup nabízí vyšší odhadované dlouhodobé výnosy v USA a Evropě než ve většině případů za posledních 10 let, napsal v nedělním komentáři stratég Andrew Sheets. Banka zvýšila své odhady pro dlouhodobé návratnosti amerických a evropských akcií na základě nižších cen a zvýšila své projekce pro dluhopisy v obou regionech kvůli vyšším výnosům.

Po několika letech, kdy index Bloombergu, který sleduje portfolio 60/40, dosahoval do značné míry nepřerušených zisků, se v prvních šesti měsících roku propadl o 17 %. V těchto měsících způsobila inflace a zvyšování úrokových sazeb pokles cen dluhopisů, a to ve stejnou dobu, kdy se akcie propadly do medvědího trhu.





Sheets uznal, že nedávné ztráty vyvolaly pochybnosti, zda tato strategie 60/40 funguje v době přísnější politiky. Zatímco si při předchozích velkých poklesech „investoři přáli, aby drželi více fixních výnosů, letos si přáli, aby nevlastnili žádné,“ řekl stratég. Ale dodal, že i když nyní mají akcie a dluhopisy pozitivní korelaci, stále tu je spousta dní, kdy se tyto dvě třídy aktiv nepohybují shodně. A také se domnívá, že dluhopisy zůstávají dobrými diverzifikátory, i když horšími než dříve.







Zdroj: Bloomberg