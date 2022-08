Fed ochladil sázky na otočku v jeho politice a zasáhl dluhopisy

Na finančních trzích se zejména v posledních dnech silně rozjížděly sázky na mírnější postup Fedu a jeho brzký obrat směrem k nižším sazbám, ke kterému mělo dojít už zhruba v březnu příštího roku. Propad výnosů spolu s rostoucími akciemi uvolňoval měnové podmínky, což je komplikace, pokud je třeba tlumit inflaci. Včera se tak několik bankéřů z Fedu tomuto vývoji postavilo. Tržní odhady pro vrchol sazeb se v důsledku posunuly výš a očekávání obratu dál do budoucnosti.



Nešlo o nijak agresivní prohlášení, ale i tak trh dostal srozumitelnou informaci, že v centrální bance panuje shoda na cíli dostat inflaci pod kontrolu. Postup proti přílišnému cenovému růstu má ještě trvat, sazby mají na vyšších úrovních nějakou dobu vydržet a Fed bude chtít velice přesvědčivé důkazy, že meziměsíční růst cen se zmírnil.



V důsledku toho jsme sledovali obrat u dluhopisových výnosů, respektive jejich strmý růst asi o 20 bazických bodů. To je i na aktuální volatilní prostředí velká změna, která ovšem vrací výnosy jen pár dní zpět. Ve výsledku zatím těžko mluvit o obratu trendu, spíše jde o ustálení. Tomu také nasvědčuje dnešek, kdy se americké výnosy už dál neposouvají, zatímco Evropa pohyb vzhůru částečně dohání. Dolaru vzhledem k tomu přestalo foukat do plachet a jeho kurz k euru se konsoliduje u 1,0185.



Pro akcie není pohyb výnosů příznivý, ale také zde je vidět, že se nekoná žádný zásadní obrat v názorech investorů. Včerejší pokles Wall Street nebyl podstatný a dnes sledujeme jak na hlavních evropských indexech, tak i amerických futures, pouze smíšený vývoj. Odpoledne vyjde index ISM z amerického nevýrobního sektoru a promluví další bankéři z Fedu, kteří by měli podpořit posledně komunikované teze. Zásadnější událostí na obzoru jsou však páteční čísla z trhu práce.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:42 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6392 -0.0558 24.6653 24.6341 CZK/USD 24.2000 -0.2226 24.2850 24.1770 HUF/EUR 396.5287 -0.3420 399.4418 395.5671 PLN/EUR 4.7029 -0.2802 4.7279 4.7006

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.8773 0.1969 6.8831 6.8544 JPY/EUR 135.6875 0.2408 135.9995 134.8345 JPY/USD 133.2500 0.0751 133.3990 132.9000

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8361 0.0604 0.8367 0.8343 CHF/EUR 0.9760 0.2823 0.9766 0.9722 NOK/EUR 9.9096 -0.2562 9.9465 9.9087 SEK/EUR 10.4140 -0.0799 10.4247 10.4003 USD/EUR 1.0183 0.1830 1.0193 1.0150

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4432 -0.1299 1.4522 1.4407 CAD/USD 1.2862 -0.1343 1.2872 1.2850