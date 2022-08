Na dnešním programu rozhodnutí o sazbách ČNB, jasno ohledně mimořádné daně by mělo být do 10. září

Dnes se s napětím čeká na rozhodnutí ČNB o sazbách, poprvé v novém složení bankovní rady a s novým guvernérem v čele. Jednání o sazbách proběhne také ve Velké Británii. Ministr financí Zbyněk Stanjura včera oznámil, že stanovisko o mimořádné dani padne do 10. září. A Švédsko a Finsko jsou zase o krok blíže vstupu do NATO. Futures míří optimisticky do zeleného.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,4 %.



Čeští investoři budou dnes bedlivě sledovat zasedání české centrální banky. ČNB rozhodne o sazbách dnes ve 14:30, poprvé pod novým guvernérem Alešem Michlem, v obměněném složení bankovní rady a na základě nové prognózy. Konsensuálním očekáváním analytiků pro Bloomberg je růst hlavní 2T repo sazby ze 7,00 % na 7,25 %. Očekáváním ekonomů ČSOB i ČBA je stabilita sazeb. Klíčové bude vyznění tiskové konference, která začíná v 15:45.



O možném zavedení daně z neočekávaného zisku by se mělo rozhodnout do 10. září, řekl včera večer ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v České televizi (ČT). Příjmy z daně, která by se mohla týkat bank nebo energetických firem, by mohl jít třeba na kompenzace vysokých cen energií, dodal.



Avast dostal od nižší doporučení „Hold“ s vyšší cílovou cenou GBp 655 proti předchozím GBp 620.



Očekává se, že britská centrální banka dnes prosadí největší zvýšení úrokových sazeb za 27 let, a to navzdory rostoucí hrozbě recese. Také má poskytnout podrobnosti o tom, jak odstranit část stimulů ve výši 1 bilionu dolarů, které do ekonomiky napumpovala za více než deset let. V květnové prognóze nepočítala s recesí definované jako dvě po sobě jdoucí čtvrtletí kontrakce, ale mezi ekonomy narůstají obavy, že propad ekonomiky hrozí.



Americký Senát ratifikoval vstoupení Švédska a Finska do Severoatlantické aliance, což je krok, který má posílit vojenskou alianci po ruské invazi na Ukrajinu. Poměr hlasů 95:1, daleko převyšoval dvoutřetinovou většinu potřebnou pro schválení smluv. Pokud oba severské státy získají souhlas všech současných členů aliance, připojí do NATO jako země, které sdílejí pozemní hranici s Ruskem. Článek 5 zakládající smlouvy organizace diktuje, že útok na kteroukoli zemi by byl považován za útok proti všem členským zemím.



Americký prezident Joe Biden se minulý měsíc vrátil ze Saúdské Arábie s přesvědčením, že jeho návštěva přinesla příslib ochlazení cen ropy, ale ve středu OPEC+ nabídl pouze symbolické navýšení nabídky a naznačil, že jeho pravomoci pomoci jsou omezené. V září tak přidá pouhých 100 000 barelů denně navíc. S pouhou 1/1000 celosvětové poptávky to nabízí spotřebitelům, kteří trpí inflačním tlakem cen ropy, jen malou úlevu a malou odměnu za prezidentovo úsilí.