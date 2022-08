Rozbřesk: Evropa soutěží s Asií o americký plyn (a zatím vyhrává), cena elektřiny láme nové rekordy

Situace na trhu s energiemi se za poslední asi měsíc všechno jen ne uklidnila. Cena ropy, která za běžné situace přitahuje z energetických komodit nejvíce pozornosti, klesla pod 100 USD/barel a zlevňují i benzín s naftou. Jak všichni víme, hlavní problém nyní ale leží jinde.



Tok ruského plynu do Evropy sice není nulový, ale v souladu s očekáváním nás i ostatních je značně omezen. Skrze Nordstream I. je aktuálně zhruba na pětině běžného objemu, který proudil v minulých letech. Tok přes plynovod Jamal, který vede přes Bělorusko do Polska, byl zastaven již v květnu. Přes Bulharsko sice plyn stále proudí prakticky v neomezených objemech, ale přes Ukrajinu opět pozorujeme provoz, který je výrazně pod kapacitou plynovodu. Suma sumárum to znamená, že oproti objemům, na které byla Evropa zvyklá například v první polovině roku 2021 (kolem 400 milionů metrů krychlových denně), k nám (do Evropy) aktuálně teče asi čtvrtina.



Snahou snad všech vlád v Evropě, včetně té naší, je sehnat plyn jinde. Zintenzivňuje proto zejména souboj s Asií o to, kdo získá více volného zkapalněného plynu (LNG). Čína, Japonsko a Jižní Korea přitom nejsou ani v tomto ohledu žádné malé váhy, protože normálně jde o tři největší dovozce, a i tyto země se prý snaží - v obavách, zda bude LNG dostatek kvůli zájmu z Evropy - neobvykle brzy zamluvit tankery na letošní zimu. A ačkoliv se v minulých letech ceny plynu v Asii pohybovaly povětšinou nad těmi evropskými, tak letos je ze zjevných důvodů situace jiná. Evropský kontinentální benchmark (TTF) je asi o pětinu dražší než ten asijský (JKM) a obchodníkům se prý tak dokonce i vyplatí rušit kontrakty s asijskými zákazníky, zaplatit penále a dovézt plyn do Evropy. Kdo na tom všem (mimo jiné také) profituje, jsou američtí producenti. Tradičně byli jejich hlavní zákazníci právě v Asii, v letošním roce je tomu ale jinak, neboť asi tři čtvrtiny vyváženého plynu zamířily do Evropy (leden až duben).



Druhá strana téže mince je pak elektřina. Kontrakt na rok 2023 v pro nás relevantním Německu za měsíc zdražil o dalších asi 15 procent na asi 405 EUR/MWh (výpočet ceny v korunách raději necháme na čtenáři) a ve Francii lze cenu elektřiny na příští rok zafixovat dokonce na 540 (!) EUR/MWh. Průměr obou zemí je tak asi již na desetinásobku toho, na co byly zvyklé v uplynulé dekádě…





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se včera držela v těsné blízkosti 24,50 EUR/CZK a prakticky nereagovala na příchozí makrodata z tuzemské ekonomiky. Zatímco průmyslová produkce v červnu předčila očekávání a vzrostla meziměsíčně o 0,5 % (především díky oživení v automobilovém sektoru), míra nezaměstnanosti díky sezónnímu efektu mírně vzrostla na 3,3 %. I tak ale stále platí, že trh práce zůstává napjatý. Z pohledu korunového trhu bude hlavním makro číslem tohoto týdne zítřejší výsledek tuzemské inflace za červenec, která dle našich odhadů dále meziročně zrychlila nad 18 %. Akcelerující inflační tlaky v kombinaci se signály o neukotvenosti inflačních očekávání a neochotou nové bankovní rady ČNB dále zvedat sazby dle našeho názoru dále zvýší tlak na korunu a tedy i aktivitu ČNB na devizovém trhu.



Eurodolar

Eurodolarový trh opanovala letní nuda, když se měnový pár není schopen odlepit od hodnoty 1,02. Trh bude zřejmě vyčkávat na zítřejší americká data týkající se inflace za červenec.



Regionální Forex

Forint bude dnes sledovat výsledek maďarské inflace za měsíc červenec. Meziroční inflace by měla dále zrychlit, což udrží ve hře agresivní zvyšování sazeb ze strany MNB.



Akcie

Obchodování na Wall Street začalo tento týden v pozitivním duchu. Po úvodním nadšení ale optimismus mírně řečeno vyprchal a jednotlivé indexy po zbytek včerejší obchodní seance obchodovaly poblíž svých pátečních závěrů. Americké indexy zakončily následovně: Dow Jones +0,09 %; S&P 500 -0,12 %; Nasdaq Composite -0,1 %. Technologický Nasdaq utrpěl ztrátu i díky předběžným výsledkům za 2. kvartál, jež publikovala společnost Nvidia. Její akcie odnesly snížený odhad tržeb, marží a zisku 6,3% propadem a stáhly s sebou prakticky celý sektor polovodičů. Horší výsledky reportovaly rovněž společnosti Tyson Foods (-8,4 %), Palantir (-14,2 %), nebo BioNtech (-7,5 %). Dařilo se akciím těžaře Barrick Gold (+3,9 %), jehož kvartální výsledky investory naopak potěšily.