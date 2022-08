Víkendář: Malování rtěnky na prase a konkurence Tesly podle Ark Investment

„Když jsem začala pracovat jako portfolio manažerka, stále jsem se věnovala i výzkumu,“ zavzpomínala v rozhovoru pro Bloomberg šéfka Ark Investment Management Cathie Wood. Podle ní si její společnost sama vychovává experty, protože na trhu je jen minimum lidí, kteří by dokázali analyzovat inovativní společnosti a jejich investiční potenciál.



V první části rozhovoru se investorka věnovala svému pohledu na další vývoj v americké ekonomice. Mimo jiné uvedla, že deflační tlaky budou podle ní opět větším problémem než ty inflační. Investorka také dostala dotaz týkající se ESG. Tedy investic, které by se měly držet vysokých standardů na rovině udržitelnosti, ohleduplnosti k životnímu prostředí a společnosti. Wood uvedla, že investice její firmy jsou vnitřně konzistentní s těmito standardy. Samotné ESG se ale „vymklo kontrole“ a často se tu „maluje rtěnka na prase“, když je za ESG vydáváno i to, co jím není.







Na otázku týkající se možné dlouhodobější návratnosti investic společnosti Wood uvedla, že pokud by nastalo období déletrvajících inflačních tlaků, které by s sebou neslo další růst sazeb, pro akciový trh by to pravděpodobně nebylo přívětivé prostředí. Povzbudivý je ale podle expertky současný pokles dlouhodobějších výnosů a to, že desetileté obligace nejsou schopny udržet své výnosy nad 3 %.



Takový vývoj na dluhopisových trzích podle expertky tedy ukazuje, že inflační hrozba není tak velká. Následně zopakovala, že základním scénářem její společnosti jsou jak cyklické, tak strukturální deflační tlaky. Tedy i prostředí nižších sazeb, které by mělo nahrávat technologiím a inovacím. Jak vidí investorka další vývoj u Tesly? Není možné, že nakonec začne zaostávat za konkurencí ze stran tradičních automobilek, které mají hodně vlastních zdrojů?



Wood míní, že má dobrou značku, ale její výhoda je i na čistě technické rovině. Tedy v oblasti výkonu a dojezdu jejích elektromobilů. Většina konkurence podle ní nebude v této oblasti schopna dosáhnout stejných parametrů, „pokud nechtějí na autech prodělávat.“ Zavedené značky mají sice svou sílu a věrnost zákazníků, posun od spalovacích motorů k elektromobilům ale podle expertky přinese i změny v této oblasti, protože tradiční značky nebudou nabízet tak dobré vozy jako .



Zdroj: Bloomberg, Youtube