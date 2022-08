Nasdaq 100 odevzdal 263 b., Nvidia -4,92 %

Poslední obchodní den tohoto týdne se nesl v negativním duchu. Rally z posledních týdnů vzala za své, když se do popředí dostaly obavy z budoucího chování centrální banky USA.



Přelomovou událostí 33. týdne byly středeční zápisky z červencového zasedání Fedu a současně s tím i komentáře prezidenta St. Louis Fedu Jamese Bullarda, jehož výklad odpovídal dalšímu zvyšování sazeb, což zametlo s nadějemi investorů, ke zpomalení tempa zvyšování sazeb.



Index Nasdaq Composite přerušil po měsíci týdenní růst, když dnes odevzdal 2 procenta. O něco lépe se „vedlo“ průmyslovému indexu Dow Jones Industrial Average, který odepsal 292 b.



Největší propady má za sebou sektor telekomunikační (VZ US +0,52 %, T US -0,03 %), naopak energetický jako jeden z mála zakončil seanci v plusu (CVX US -0,84 %, XOM US -0,36 %).



Akcie velkých technologických společností odepsaly více jak dvě procenta, když Alphabet klesl o 2,46 % a Meta Platforms o 3,84 %.



Výsledky za přechozí kvartál představila společnost . Výrobci zařízení pro výrobu čipů narostly tržby o 5 % yoy na 6,5 mld. USD, přičemž odhady trhu byly postaveny o 200 mil. USD níže, AMAT US -3,36 %, US -1,46 %.



Ropa WTI -0,5 %, Brent -0,6 %, Troyská unce zlata -0,7 %.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,9 % (33.706 b.), S&P 500 o 1,3 % (4.228 b.) a technologický Nasdaq Composite o 2,0 % (12.705 b.).