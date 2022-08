Lehce pozitivní obchodování v Spojených státech

Před pátečním projevem Jeroma Powella, který může napovědět, jak moc bude Fed jestřábí tváří v tvář rostoucím ekonomickým problémům, obchodníci s akciemi zůstávali spíše váhaví.



Index S&P 500 se od začátku dne pohyboval na vyšší úrovni a střídal menší zisky se ztrátami. Technologický Nasdaq 100 mírně překonal hlavní benchmarky, v čele s Inc. Elektromobilní gigant Elona Muska se začne obchodovat po rozdělení zítra 25. srpna. Výnosy desetiletých státních dluhopisů nadále dosahovaly 3 %, zatímco dolar obnovil svůj růst.



V týdnech před prestižní výroční konferencí v Jackson Hole ve Wyomingu, které se zúčastní politici z celého světa, nebyla nouze o jestřábí postoje FEDu. Naposledy se takto vyjádřil prezident minneapoliské centrální banky Fed Neel Kashkari, který v úterý pozdě večer uvedl, že inflace v USA je velmi vysoká a je "zcela jasné", že úředníci musí zpřísnit politiku, aby ji dostali zpět pod kontrolu.



Lze předpokládat, že jedním z Powellových cílů bude sdělit, že v boji proti inflaci je třeba ještě pracovat a že cyklus zvyšování sazeb se neblíží ke konci. Alespoň zatím ne.



Zprávy z ekonomiky byly přinejlepším smíšené, což jen podtrhuje delikátní úkol, který před tvůrci měnové politiky stojí, a to snížit vysokou inflaci, aniž by to vyvolalo recesi. Středeční údaje ukázaly, že prodeje domů v USA v očekávání klesly letos již pošesté a jsou nejnižší od začátku pandemie. Objednávky amerických továren na základní kapitálové statky sice překonaly prognózy, ale v nadcházejících měsících by se situace mohla změnit v souvislosti s vyššími výpůjčními náklady a nejistotou ohledně výhledu růstu.



Z podnikových zpráv společnost Peloton Interactive Inc. (+20 %) vzrostla poté, co oznámila, že bude prodávat kola a některé doplňky na .com Inc. v USA, čímž přerušila dlouholetou praxi výhradního prodeje produktů prostřednictvím vlastních internetových stránek a maloobchodních prodejen. Společnost Inc. (+18 %) vyskočila poté, co se objevila zpráva, že si tento maloobchodní prodejce domácích potřeb vybral věřitele, který mu poskytne financování.

Wall Street závěr: DJIA +0,2 %; S&P +0,3 %; Nasdaq +0,4 %