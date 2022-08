Víkendář: Fed a propad trhu roce 1987

Když Alan Greenspan nastoupil do čela Fedu, ekonomové této centrální banky dostali za úkol zanalyzovat možné reakce na propad akciových trhů. Pro Bloomberg to uvedl Donald Kohn v rámci série zaměřené na výzvy, kterým Fed musel v historii čelit. Kohn byl členem vedení této centrální banky a Greenspan podle něj udělal dobře, když se na kolaps cen akcií připravoval.



Ekonom připomněl, že v roce 1987 došlo k prudkému poklesu cen akcií. Podle něj k němu přispělo i to, když tehdejší ministr zahraničních věcí Jim Baker přišel s projevem, který investoři interpretovali jako známky neshod mezi USA a dalšími zeměmi ohledně hodnoty dolaru. V pátek před takzvaným černým pondělím již ceny akcií klesaly, a to za vysokých zobchodovaných objemů. Během víkendu přišel zmíněný projev a v pondělí 19. října nastal propad akciového trhu.



Záhy se začalo diskutovat o tom, co by měl dělat Fed a Greenspan v jeho čele. Co se dělo uvnitř centrální banky? Kohn vzpomínal, že v pondělí se dostal domů později než obvykle, „ale ne o půlnoci.“ Vedení Fedu se bavilo o tom, že vydá prohlášení a k tomu také následující den došlo. Kohn sám při jeho tvorbě nebyl, ale je mu známo, že jeden z návrhů byl „velmi právnický“ a točil se kolem toho, za co je Fed podle ústavy zodpovědný. Proti tomu stály argumenty, že centrální banka musí naopak přijít s velmi jasným a krátkým sdělením s tím, že zajistí, aby „systém zůstal likvidní“. Druhá možnost nakonec zvítězila.



Co by expert radil pro možné podobné případy v budoucnu? V první řadě je podle něj třeba zajistit, aby systém byl odolný. K tomu již směřovaly reformy bankovního systému po krizi roku 2008. Zde ale Kohn dodal, že banky byly v dobrém stavu i v roce 1987, šlo o to, aby likvidní zůstal i zbytek systému. To je relevantní téma i pro dnešek, protože odolná a likvidní by měla být i nebankovní část finančního systému. „Ta je dnes mnohem větší, než tomu bylo v roce 1987,“ dodal ekonom.Fed podle experta udělal správně, když v roce 2007/2008 a v roce 2020 prudce zvýšil nabídku likvidity. Uspokojil tím totiž masivní nárůst poptávky po ní. Pokud by tak neučinil, „systém by zamrznul.“ Ekonom uznává, že v souvislosti s takovým postupem existuje problém morálního hazardu. Nicméně náklady a škody spojené se zmíněným zamrznutím systému by byly obrovské. Nejlepším postupem je tedy podle Kohna poskytnutí likvidity a řešení morálního hazardu tak, že jsou následně regulovány oblasti, které přispěly ke vzniku krize.Zdroj: Bloomberg