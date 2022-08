Vysoké ceny elektřiny oživují obavy z globální recese, futures jsou dnes červené

Česko se snaží vyjednat v EU zastropování cen elektřiny a hledá způsoby, jak podpořit firmy v boji s vysokými cenami energií. Před dopadem vysokých cen energií varoval také německý ministr financí Lindner. Globální inflace se konečně začíná ochlazovat, ale zvyšování sazeb centrálními bankami se zatím nezastavuje, což navyšuje obavy z globální recese. Futures jsou dnes v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -1,3 %, FTSE 100 -0,8 % a DAX -1,3 %.

Česko se snaží vyjednat v celé Evropské unii stropy cen elektřiny, uvedl premiér Fiala. Pokud vláda do 2 týdnů nenajde způsob, jak podpořit firmy v boji s cenami energií, je ministerstvo práce připraveno spustit „kurzarbeit“, řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.



České sazby jsou dostatečně vysoké na to, aby zkrotily domácí tlaky, nicméně sazby samy o sobě inflaci nevyléčí, říká guvernér ČNB Michl.



Vláda má několik možností transformace . Premiér Fiala naléhá na to, aby se řešení oznámilo brzy, ale fungovat začne nejdříve příští rok.



Globální inflace se konečně začíná ochlazovat, ale pro světové centrální bankéře je stále příliš žhavá. Po nejhorším cenovém šoku za poslední desetiletí se rychlost, s jakou přijde úleva, bude lišit, přičemž zejména Evropa musí dále bojovat. Hlavní globální centrální banky, které podcenily příchod pandemického cenového šoku, jsou připraveny pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, i když celková inflace vrcholí. Očekává se, že Fed, ECB a Bank of England v září opět zvýší sazby. A očekává se, že většina Evropy upadne v nadcházejících měsících do recese, až si v zimě energetická krize vybere svou daň.



Rovněž britská ekonomika sklouzne koncem tohoto roku do recese, očekává a upozorňuje na riziko hluboké kontrakce při prudce rostoucích cenách energie. HDP Spojeného království podle banky klesne do poloviny roku 2023 přibližně o 1 %. Prognózy přicházejí v době, kdy údaje z minulého týdne ukázaly, že ekonomická aktivita oslabila od USA, přes Evropu až po Asii, což posílilo obavy, že rostoucí sazby a vysoká inflace by mohly uvrhnout svět do recese. Bank of England již zahájila největší zvýšení úrokových sazeb za 27 let a varovala, že Velká Británie pod tíhou inflace směřuje k déle než roční recesi.



Německý ministr financí Christian Lindner řekl, že se vláda musí „s nejvyšší naléhavostí“ vypořádat s rostoucími cenami elektřiny a varoval před „gigantickým šokem“, který největší evropské ekonomice hrozí. V rozhovoru pro noviny Bild am Sonntag Lindner řekl, že je třeba rychle jednat, jinak bude „inflaci čím dál více pohánět krize elektřiny“. Uprostřed varování před výpadky proudu a sociálními nepokoji letos v zimě vyčlenili evropští politici asi 280 miliard eur na zmírnění dopadu pro podniky a domácnosti, ale hrozí, že tato pomoc bude minoritní v porovnání s rozsahem stavu nouze.



Francouzská premiérka Elisabeth Borne nechává otevřenou možnost pro nové daně z firemních „super zisků“ poté, co zákonodárci minulý měsíc tento krok odmítli. V rozhovoru pro noviny Le Parisien Borne řekla, že by před mimořádnou daní dala přednost alternativám, jako je snížení cen pro spotřebitele a bonusy zaměstnancům k posílení jejich kupní síly. Její komentáře by mohly pomoci podpořit nové výzvy k uvalení mimořádné daně pro výrobce energie, jako je TotalEnergies. Vláda bude dávat pozor na to, aby společnosti využily nového zákona, který jim umožňuje poskytovat zaměstnancům více nezdaněných bonusů, řekla.