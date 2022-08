Toyotě klesla celosvětová výroba aut o 8,6 procent

Japonské automobilce Motor Corp. klesla v červenci po celém světě výroba aut v meziročním srovnání o 8,6 procenta na 706.547 vozů. Největší světová automobilka podle prodeje tak čtvrtý měsíc za sebou zaostala za svým cílem. Kromě přetrvávajícího nedostatku čipů měly na výrobu negativní dopad nová ohniska nemoci covid-19, nepříznivé počasí a vyšetřování stahování vozů z trhu.



Cílem automobilky je vyrobit měsíčně zhruba 800.000 vozů. Za první čtyři měsíce nového fiskálního roku, který začal v dubnu, výroba automobilky zaostává za plánem o 10,3 procenta.



Automobilový průmysl se celosvětově snaží vyrovnat s výpadky dodavatelského řetězce způsobenými přísnými koronavirovými omezení a nedostatkem čipů. Toyotu však negativně zasáhly také silné deště v Japonsku, zastavení výrobní linky kvůli vyšetřování stahování aut z trhu a covid-19 v místním závodě.



Domácí výroba automobilky klesla o 28,2 procenta. V zahraniční však byla výroba rekordní a vzrostla zde o 4,5 procenta díky silnému oživení v Evropě, Číně a zbytku Asie.



Pokračující slabá výroba v červenci však vyvolala obavy, že bude muset snížit svůj roční výrobní cíl. Ten počítá s produkcí 9,7 milionu vozidel. A to i přesto, že Čína zmírňuje pandemická omezení a problémy s nedostatkem čipů se začínají zlepšovat.



Začátkem tohoto měsíce automobilka uvedla, že se bude držet svého ročního výrobního cíle, protože plánuje do konce listopadu zvýšit produkci. Vše však bude záviset na dostatku součástek a personálu. V září očekává oživení výroby na zhruba 850.000 vozů, což by byla rekordní měsíční výroba, napsala agentura Reuters.



Toyota působí i v České republice, v Kolíně zaměstnává asi 2500 lidí. Představuje jednoho z největších exportérů v Česku a zároveň největšího zaměstnavatele na Kolínsku. V pololetí výroba Toyoty v Kolíně klesla o 10,7 procenta na 89.103 aut.