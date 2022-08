Evropské burzy mohou po červené Wall Street otevírat v plusu, euro se konsoliduje

Americké akciové futures míří spolu s evropskými nahoru. Trhy vstřebávají čínská data, podle kterých druhý měsíc za sebou klesala aktivita v čínském průmyslu. Daň si vybíraly výpady dodávek proudu, krize v realitním sektoru a vlny nákazy Covid-19. Euro se k dolaru konsoliduje nad paritou 1,0026 EURUSD. Česká koruna je k euru stabilní při 24,533 za euro.

Wall Street se v úterý snesla na měsíční minimum, protože data z americké ekonomiky (robustní poptávka po pracovnících a důvěra spotřebitelů) posílily tezi ve prospěch prudkého zvyšování sazeb Fedem. Asijské burzy dnes většinou klesaly. V Hongkongu se propadly akcie BYD, kde investiční firma Warrena Buffetta snížila svůj podíl na necelou pětinu.

Evropské akciové futures: DAX +0,5 %, CAC 40 +0,3 %, FTSE 100 +0,2 %

Rusko dnes přerušilo dodávky plynovodem Nord Stream 1, který je hlavní trasou pro přepravu ruského zemního plynu do Evropské unie. Ohlášená odstávka má trvat do sobotního rána. Ruská plynárenská společnost Gazprom zhruba před dvěma týdny uvedla, že jediná zbývající kompresorová stanice potřebuje údržbu. Ceny plynu pro evropský trh před otevřením burz s akciemi klesají na 280 EUR za MWh. Gazprom ale uvádí, že pokračuje v dodávkách plynu do Evropy přes Ukrajinu, dnešní objem je 42,1 milionu kubíků.

Premiér Petr Fiala (ODS) a generální ředitel Daniel Beneš spolu jednali o chystané transformaci společnosti. Cílem je získat větší státní kontrolu nad energetickými zdroji, napsal předseda vlády na twitteru. Tématem diskuse byly také aktuální ceny elektřiny a konkrétní kroky k jejich snížení. Podle Fialy je třeba směřovat k zastropování cen energií. Řešení je ale podle něj nutné dosáhnout na evropské úrovni.

Na programu jsou dnes z velkých dat předběžný print inflace v eurozóně a z USA indikátor změny zaměstnanosti v soukromém sektoru. Kondici amerického průmyslu odpoledne napoví index aktivity ISM Chicago.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 08:50 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5380 -0.0769 24.5711 24.5269 CZK/USD 24.4780 -0.1367 24.5195 24.4310 HUF/EUR 402.5150 -0.5857 402.9000 401.9200 PLN/EUR 4.7250 -0.0207 4.7278 4.7204

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9117 -0.1877 6.9368 6.9058 JPY/EUR 138.6800 -0.2381 139.0120 138.6150 JPY/USD 138.3550 -0.3116 138.5230 138.3360

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8582 -0.1356 0.8592 0.8579 CHF/EUR 0.9756 -0.0389 0.9769 0.9751 NOK/EUR 9.8251 0.0097 9.8322 9.7963 SEK/EUR 10.6883 -0.1014 10.6982 10.6874 USD/EUR 1.0023 0.0714 1.0042 1.0016

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4510 -0.5514 1.4596 1.4482 CAD/USD 1.3075 -0.1100 1.3079 1.3064