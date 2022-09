Akcie Dellu jsou levné, teď je ale nikdo moc nekupuje

Od nastřelených technologických akcií se letos investoři odvracejí, a někdy jejich volba padá na staré dobré výrobce hardwaru, jako je třeba Dell Technologies. I jeho akcie nabízejí růst, ale za mnohem nižší cenu. Jenomže i takovéto strategii teď dochází dech, napsala agentura Bloomberg. Podle některých expertů by se mohlo jednat o valuační pasti.

Dell za poslední měsíc odepsal více než 10 procent, více než technologický index Nasdaq 100 . Do ceny akcií této společnost se propíjí stále tíživější fakt, že korporátní svět vzhledem k narůstající hrozbě recese omezuje nákupy hardwaru. Minulý týden ve čtvrtek to dosvědčil jeden z provozních ředitelů Dellu Jeff Clarke, podle kterého se firma pohybuje ve “stále náročnějším prostředí”. A šéf americké centrální banky Jay Powell den nato dodal, že Fed bude v boji s inflací dál zvyšovat úrokové sazby, což „zabolí“ firmy i domácnosti.

Na šestinásobku očekávaných zisků na příští rok jsou akcie Dellu pořád levné. Dražší je každá jiná z akcií, ze kterých se index Nasdaq 100 skládá. I tak ale analytici svoje odhady snižují. “Jak se všechny centrální banky pokoušejí zpřísnit měnovou politiku, nejsou ve velmi tvrdém meziročním srovnání setupy pro tyto akcie atraktivní,” podotkl Ted Mortonson, stratég pro technologie v Robert W. Baird & Co. “Na monitoru se zdají být levné, z pohledu makra ale vypadají jako valuační pasti”.

Vývoj akcií společnosti Dell od začátku roku do 29. srpna:

Důvody, proč se pro některé z těchto akcií rozhodnout, byly přitom v tomto roce poměrně prosté: Byly ziskové, vyplácely dividendy, byly levnější než širší technologické indexy a nabízely trochu růstu. Pro některé ze starosvětských technologických firem to přitom pořád platí. Třeba akcie IBM si za poslední měsíc vedly pořád lépe než širší technologické indexy. Níže v grafu je srovnání vývoje akcií IBM s indexem Nasdaq 100 za jeden měsíc do pondělí 29. srpna:

Podle Wayna Kaufmana, hlavního analytika trhů ve společnosti Phoenix Financial, teď ani diskontovaná cena nestačí na to, aby byly akcie výrobců hardwarů pro investory atraktivní. “Hardwarové společnosti se pořád potýkají s problémy ohledně zásob a poptávky a nic nenaznačuje, že fundamenty už dosáhly dna. Nasvědčuje to tomu, že investoři by se jich nyní měli vystříhat,” citovala ho agentura Bloomberg.

Sektor si za pandemie prošel obdobím robustní poptávky a o to víc je v něm teď zpomalení vidět. Podle analytiků budou výnosy padat v každém z dalších dvou kvartálů. V posledním fiskálním roce přitom stouply o 17 procent.

Zádrhelem je i silná expozice na zahraničí. Dell, i Enterprise loni čerpaly více než polovinu tržeb v zahraničí, což je pro ně nevýhoda. Dolarový index se pohybuje v blízkosti nejvyšších hodnot od roku 2002, což znamená, že z prodejů v zahraničí přiteče domů méně dolarů.

Inc. v noci na dnešek ohlásila pokles tržeb za fiskální třetí čtvrtletí na 14,7 miliardy dolarů, zatímco analytici v průzkumu Bloombergu čekali více než 15 miliard. Firma z kalifornského Palo Alto navíc snížila svoji prognózu ročního zisku očištěného o některé položky na 4,02 až 4,12 dolaru na akcii z 4,24 až 4,38 dolaru na akcii, a to právě kvůli klesající poptávce po osobních počítačích a tiskárnách. Analytici čekali v průměru 4,30 dolaru na akcii. Existují náznaky, že komerční zákazníci si při pořizování počítačů počínají opatrněji, řekl CNBC generální ředitel firmy Enrique Lores.

Akcie HP se po úterním sdělení propadly a stáhnout s sebou mohly také akcie Dellu, které rovněž zamířily dolů. Následující graf ukazuje, jak si akcie HP vedly poté, co svoje čísla minulý týden oznámil Dell:

Bojují také akcie polovodičových firem, jejich primární sektorový index The Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index zavíral v pondělí na nejnižších hodnotách za déle než měsíc, byť na pozadí širšího výprodeje na Wall Street. Graf ukazuje, jak si tento dílčí index v grafu modře) vedl v porovnání s technologickými akciemi z indexu Nasdaq 100 (v grafu bíle):

Jihokorejští výrobci čipů mezitím zaznamenali v červenci první pokles odbytu za téměř tři roky. To podle analytiků poukazuje na slábnoucí poptávku po polovodičích, která slouží jako barometr vývoje globální ekonomiky. Meziročně se odbyt snížil o 22,7 procenta, v červnu naopak o 5,1 procenta vzrostl.

Zdroje: Bloomberg, CNBC, ČTK