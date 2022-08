Evercore ISI: Zajímavá Meta a technologie, u kterých se nemusí čekat na zisky

Na CNBC poukázali na to, že řada technologických akcií si prošla cenovou a valuační korekcí, „dokonce i některé megafirmy se zdají být levné.“ Jak moc je v cenách těchto akcií již odraženo současné makroekonomické prostředí a ekonomická politika? Na tuto otázku odpovídal Mark Mahaney z ISI. Ten nejdříve připomněl, že letošní cenové korekci předcházel prudký růst valuací technologických titulů, který zvedl násobky vysoko nad historické průměry. Co dalšího expert soudí o tomto sektoru?



Na letošní korekci se podle analytika výrazně podepsalo to, jak jdou dolů očekávaná čísla. Od prosince do června totiž asi 70 % společností, které on sám pokrývá, informovalo, že jejich výsledky budou horší, než dříve očekávaly. Takovou míru revizí očekávaných zisků expert podle svých slov již dlouho neviděl. A doufá, že současné odhady ziskovosti již leží dostatečně nízko a odrážejí očekávané oslabení amerického hospodářství.



Ze strany ekonomického prostředí je podle Mahaneyho nyní rozhodující zejména horší přístup k likviditě a vyšší inflační tlaky a sazby. To je výrazně rozdílné prostředí od toho, které panovalo v předchozích letech. Nyní situace moc nesvědčí firmám a akciím s delší durací. Tedy těm, u kterých se očekává pozitivní či vyšší ziskovost až za pár let.



Na taková aktiva totiž více doléhají vyšší sazby a podle experta jsou tudíž nyní atraktivnější technologické společnosti, které jsou již nyní schopny generovat vysoký volný tok hotovosti. Tedy tok hotovosti po investicích. Ve zmíněné souvislosti Mahaney jmenoval , , Meta, E-Bay a patřit sem může i Uber.



Na CNBC míní, že velmi levná vypadá Meta. Expert k tomu uvedl, že u této společnost se hovoří o tom, jak výrazně se mění prostředí, ve kterém operuje. Včetně změn na straně ochrany soukromých informací, ale také konkurence ze strany jiných firem. Mahaney ale považuje akcii za atraktivní i proto, že Meta má podle něj prostor pro růst tržeb a „stále je to velmi dobrý podnikatelský model“.



Atraktivitu podle analytika dokazuje i vysoký volný tok hotovosti, který firma částečně vrací akcionářům, ale také jí tyto zdroje dávají „velké množství strategických možností“. „Na této firmě je toho hodně hezkého v době, kdy se trhům nelíbí,“ zakončil Mahaney.



Zdroj: CNBC