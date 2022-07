Míra inflace v Británii v červnu vystoupila na 9,4 procenta, maximum za 40 let

Míra inflace v Británii v červnu vystoupila na další maximum za 40 let. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen zrychlilo na 9,4 procenta z 9,1 procenta v květnu. To je nejvyšší hodnota od počátku roku 1982. Přispěly k tomu zejména ceny energií a pohonných hmot, uvedl dnes britský statistický úřad.



Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali, že inflace vystoupí na 9,3 procenta. Ve srovnání s předchozím měsícem se ceny zvýšily o 0,7 procenta. Ceny benzinu minulý měsíc meziročně narostly o 42 procent a ceny potravin o téměř deset procent.



Nejnovější nárůst znamená, že Británie měla v červnu nejvyšší míru inflace ze skupiny sedmi vyspělých ekonomik G7. Ačkoli Kanada a Japonsko údaje za červen teprve oznámí, ani jedna z těchto zemí se pravděpodobně nepřiblíží růstu cen v Británii.



Britská centrální banka od prosince zvedla základní úrokovou sazbu pětkrát. Očekává se, že ji na srpnovém zasedání opět zvýší.



"Vzhledem k dalšímu zvýšení účtů za energie, které by mělo vstoupit v platnost od října, je vrchol inflace ještě daleko. Neočekává se, že by se inflace vrátila k dvouprocentnímu cíli dříve než v polovině roku 2024," uvedla Yael Selfinová, hlavní ekonomka společnosti KPMG UK.



Ministr financí Nadhim Zahawi uvedl, že Británie není sama, kdo se potýká s prudce rostoucí inflací, a že vláda spojuje své síly centrální bankou, aby tento problém řešila.