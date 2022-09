Rozbřesk: ECB zvýšila sazby nejvíce od vzniku eurozóny a půjde dál

ECB včera dokonala jestřábí obrat - zvýšila sazby o 75 bps (nejvíce od vzniku eurozóny) a jasně naznačila, že bude na nadcházejících zasedáních sazby dál zvyšovat (my čekáme až do blízkosti 2,50 %). Otázka kvantitativního utahování sice zůstává pro centrální bankéře ve Frankfurtu mimo hru, to ale pro trhy to nebylo velké překvapení.



ČNB se naopak otáčí a možná již otočila zcela opačným směrem. Holubičí obrat v bankovní radě byl v posledních dvou týdnech podpořen další sérií domácích makročísel. Ta v obecné rovině potvrdila narativ o zpomalující domácí poptávce, kterou začínají ochlazovat vysoké ceny.



Zprávy z ekonomiky sice nejsou na mnoha místech tak špatné, jak ČNB očekávala - spotřeba domácnosti šla sice třetí kvartál v řadě dolů, ale meziročně je stále v lehkém plusu (+0,2 % versus -2 % očekávaná ČNB); dynamika mezd sice v druhém kvartále zvolnila (+4,4 %), ale opět ne tak výrazně, jak čekala centrální banka, a to zejména v tržních odvětvích (tam se dynamika mezd drží okolo 8 %). Nová červencová čísla z maloobchodu a průmyslu ovšem nevypadají nijak povzbudivě a víceméně potvrzují námi i ČNB očekávaný pokles HDP ve třetím kvartále.



Celkově tak poslední sada čísel nebude pro “novou většinu” v ČNB natolik výrazným pozitivním překvapením, aby ji vedla ke změně holubičích postojů. I proto měníme výhled na ČNB a očekáváme nově stabilitu úrokových sazeb na zářijovém zasedání centrální banky a pak dál do konce roku. Rizika jsou sice stále z našeho pohledu vychýlena směrem k vyšším sazbám - ČNB by ovšem k dalšímu mírnému zvýšení sazeb sáhla pouze v případě, že by se koruna dostávala pod setrvalý a výrazný prodejní tlak, a současně bychom viděli jasnější důkazy potvrzující odolnost domácí poptávky.





TRHY



Koruna



Česká koruna možná trochu paradoxně reagovala na výrazný růst eurových sazeb pozitivně. Do značné míry to byl ovšem odraz silnějšího eura na frontě s dolarem - je pravděpodobné, že většina sázek proti koruně byla v posledních měsících otevíraná proti dolaru a ztráty USD na frontě s eurem těmto pozicím nesvědčí. Na výraznější zisky ovšem těžko koruna ze současných pozic těžko sebere sílu.



Eurodolar



Nejen zasedání ECB, ale i vystoupení amerických centrálních bankéřů přineslo vyšší volatilitu na eurodolarový trh. Zvýšení sazeb ECB o 75 bps euro sice dostalo nad paritu, ale přispěla k tomu také nejistota ohledně zasedání Fedu příští týden. Vystoupení amerických centrální bankéřů - J. Powella a Evanse zvýšení o 75 bps na 100 % nepotvrdila. Neboli - vedení Fedu rozhodne o tom, jak moc sazby zvednout až po zveřejnění inflačního čísla za srpen (úterý 13. 9.).



Regionální Forex



Zlotý včera mírně zpevnil a to díky tiskové konferenci prezidenta NBP Glapinskiho, která proběhla v reakci na středeční zasedání NBP. Tiskové konference Glapinskiho se nesou převážně v holubičím duchu, nicméně z pohledu zlotého bylo podstatné, že šéf NBP uvedl, že cyklus zvyšování úrokových sazeb (ještě) formálně neskončil. Dále mimo jiné optimisticky poznamenal, že polskou ekonomiku nepostihne recese (což je podle našeho názoru otázka její definice). NBP se prý bude rozhodovat podle příchozích dat a ve hře je pro příště stabilita sazeb či zvýšení o 25bps. Podle našeho názoru bude ovšem také hodně záležet na tom, jak agresivní zvyšování sazeb ze strany Fedu a ECB zatlačí na zlotý (který si NBP přeje silný).