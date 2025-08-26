Hledat v komentářích

Detail - články
Šéf Nvidie: Kdo chce koupit akcie TSMC, je velmi chytrý člověk

Šéf Nvidie: Kdo chce koupit akcie TSMC, je velmi chytrý člověk

26.08.2025 15:51
Autor: Redakce, Patria.cz

Tchajwanský výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) se minulý týden dostal na titulní stránky novin poté, co generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang prohlásil, že nákup akcií této firmy je chytrým tahem.

"No, v první řadě si myslím, že TSMC je jednou z největších společností v historii lidstva a každý, kdo chce koupit akcie TSMC, je velmi chytrý člověk," řekl Huang minulý týden v pátek během své návštěvy Tchaj-wanu. TSMC je přitom dodavatelem nejpokročilejších AI čipů právě Nvidie.

Minulý měsíc tržní kapitalizace TSMC překročila jeden bilion dolarů díky silné prognóze prodejů, která je poháněna rostoucí poptávkou po umělé inteligenci. Akcie pak od začátku roky vzrostly o 10,3 procenta.

Aby neohrozila svůj růst, tak nedávno firma omezila používání čínských zařízení na výrobu čipů ve svých nejmodernějších továrnách, aby se vyhnula potenciálním americkým omezením, která by mohla bránit výrobě, upozornil před pár dny server Nikkei s odvoláním na zdroje obeznámené s touto záležitostí.

Data FactSet ukazují, že Huang zdaleka není jediným optimistou, dojde-li na akcie TSMC, největšího čipového výrobce na světě. Ze 44 analytiků, kteří akcii sledují, jí hned 42 dává doporučení "koupit" nebo "nadhodnocení", zatímco pouze jeden má doporučení "držet" a jeden "prodat". Průměrná cílová cena analytiků je 1 354,27 NT$, což značí potenciální růst přibližně o 15 procent.

Tariq Dennison, spoluzakladatel a investiční poradce společnosti GFM Asset Management, je ohledně TSMC neutrální. "Je pozoruhodné, když lídr v oboru řekne něco tak pozitivního o jiné společnosti ve stejném odvětví," řekl CNBC. Dennison však uvedl, že má tendenci "být opatrný, nebo dokonce medvědí", když je příliš mnoho lidí optimistických ohledně akcií nebo sektoru.

Huangovo stanovisko ohledně TSMC pak analytik připisuje "velmi jasnému vedení" TSMC ve výrobě nejmodernějších polovodičů, včetně technologie dvou až tří nanometrů, a pravděpodobnosti, že si firma "toto vedení udrží po mnoho dalších let". To je "mnohem optimističtější předpoklad, než bych učinil já," dodal.

Podle něj má TSMC vysokou kvalitu a její růstové vyhlídky jsou "dobře oceněny v 23násobku budoucího zisku, oproti 4,25procentnímu výnosu z 10letých amerických státních dluhopisů". Varoval však, že ocenění podhodnocuje rizika geopolitických nejistot a nepředvídaných technologických narušení.

Arthur Lai, vedoucí technologického výzkumu pro Asii ve společnosti Macquarie Capital, je naopak ohledně TSMC optimistický. Huangovy "komentáře potvrzují naše zvýšené prognózy ohledně CoWoS (technologie umožňující propojení více čipů na jednom substrátu pro vyšší výkon, pozn. red.) a posilují názor, že plány Nvidie jsou víceletou hnací silou poptávky po AI balení a propojeních," uvedl.

Morningstar vidí atraktivní ocenění

Lai zvýšil svou cílovou cenu akcií o dvě procenta na 1 310 NT$ po zveřejnění výsledků společnosti za druhé čtvrtletí v červenci. Současně zvýšil svou prognózu čistého zisku TSMC pro roky 2025 a 2026 o 11 procent, respektive pět procent vzhledem k lepšímu než očekávanému růstu AI a dopadu hrubé ziskové marže na poplatky z devizových kurzů.

Optimistou ohledně TSMC je také Phelix Lee, akciový analytik společnosti Morningstar. Ten akcii považuje za "atraktivně oceněnou" vzhledem k jejímu kvazimonopolu ve výrobě AI a dalších prémiových polovodičových čipů. Morningstar uděluje akciím hodnocení mezi jednou až pěti hvězdičkami, přičemž nejvyšší hodnocení, které TSMC má, naznačuje, že akcie jsou podhodnocené.

"TSMC je podhodnocená, protože trh přeceňuje dopady cel a podceňuje dlouhověkost investic do AI," uvedl ve své červencové poznámce.

Zdroj: CNBC, zdroj foto: Nvidia


