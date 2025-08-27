Hledat v komentářích

Výsledky Nvidie jsou za dveřmi. Co Wall Street očekává?

Výsledky Nvidie jsou za dveřmi. Co Wall Street očekává?

27.08.2025 12:55
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Letní výsledkovou sezonu ve středu večer defacto uzavře Nvidia, společnost s největší tržní kapitalizací na světě. A očekávání jsou obrovská. Wall Street odhaduje, že Nvidia ve druhém kvartálu vykázala upravený zisk na akcii (EPS) 1,01 USD, což by bylo meziročně o 49 procent více. O 53 procent na 46,2 miliardy dolarů by pak podle odhadů měly stoupnout tržby.

Kolem Nvidie se toho i přes jinak klidné léto dělo docela hodně. Hlavní událostí bylo, že Spojené státy znovu povolily prodávat čip H20 v Číně výměnou za sdílení 15 procent z tamních prodejů, což je zcela bezprecedentní krok. Stejnou dohodu uzavřel Bílý dům i s konkurentem AMD.

Do obnoveného prodeje čipů H20 ale hodila vidle samotná Čína, jež apeluje na své společnosti, aby se používání těchto čipů vyhýbaly. Jako oficiální důvod uvedla obavy z možného narušení národní bezpečnosti. Konkrétně Peking vyjádřil obavy, že čipy by mohly mít určitou sledovací technologii nebo pojistku, jež by umožňovala dálkové ovládání čipů. To Nvidia rázně odmítla.

A v souvislosti s Čínou přišla nedávno ještě jedna zpráva, a sice že Nvidia připravuje pro čínský trh nový čip založený na své nejnovější architektuře Blackwell. K tomu by společnost potřebovala získat souhlas amerického prezidenta Donalda Trumpa, ten ale svůj souhlas už naznačil.

V neposlední řadě pak Trump před pár měsíci hrozil polovodičovým výrobcům až stoprocentními cly, pokud se nezavážou k výstavbě továren v zemi. Nvidia by ale i díky příslibu o investicích na domácím měla být z případných tarifu vyňata.

Akcie Nvidie vzrostly od začátku roku o více než 30 procent, za posledních 12 měsíců pak o 42 procent. V červenci se hvězda současného AI boomu stala první společností v historii, jejíž tržní kapitalizace přesáhla čtyři biliony dolarů.

Investory bude zajímat hlavně Čína

Kromě již zmíněných údajů o zisku a tržbách se budou investoři zaměřovat také na suverénně nejvýdělečnější segment – datová centra, kde se za druhé čtvrtletí očekávají tržby ve výši 41,2 mld. USD, zatímco před rokem to bylo 26,2 mld. USD. Gaming, druhý největší segment společnosti, by pak měl podle odhadů vygenerovat 3,8 mld. USD.

Centrem pozornosti pak budou i výdaje na umělou inteligenci, výhled na třetí kvartál, a především komentáře k prodejům v Číně. K výsledkům za první čtvrtletí podnik uvedl, že ve druhém kvartálu očekává kvůli kroku Trumpa, který v dubnu zakázal export čipů H20 do Číny, zásah do svých hospodářských výsledků ve výši osmi miliard dolarů.

Analytik společnosti KeyBanc Capital Markets John Vinh se domnívá, že výhled na třetí čtvrtletí skončí pod konsenzem, pokud se Nvidia rozhodne nezahrnout přímé tržby z prodeje čipů v Číně za toto období.

Obecně je ale většina analytiků optimistická. Například analytik společnosti Wedbush Matt Bryson zvýšil cílovou cenu akcie ze 175 USD na 210 USD. „Nadále věříme, že růst oznámených výdajů od hyperscalerů bude z velké části vyvíjet schopnosti umělé inteligence a že (tyto výdaje) skončí zejména u Nvidie,“ napsal v poznámce pro investory.

Zdroj: Yahoo Finance


