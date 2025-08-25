Španělsko překvapuje: Proč jeho ekonomika stále roste, zatímco ostatní zpomalují?

Španělská prosperující ekonomika dál překonává své evropské sousedy. Země těží z cestovního ruchu, zahraničních investic a imigrace a svým růstem je už druhým rokem nejlepší v eurozóně. Pro letošní rok se předpokládá, že růst hrubého domácího produktu (HDP) Španělska dosáhne 2,5 procenta, zatímco ekonomiky Francie a Itálie by měly růst jen o 0,6 procenta, respektive o 0,7 procenta a německá ekonomika bude stagnovat.
HDP Španělska v letošním druhém čtvrtletí vzrostlo o 0,7 procenta, čímž o desetinu procentního bodu překonalo odhady analytiků oslovených agenturou Reuters. Růst byl také vyšší než v předchozích třech měsících (+0,6 %), ukázaly údaje Španělského národního statistického úřadu (INE).
"Už druhý rok po sobě budeme vyspělou ekonomikou číslo jedna, pokud jde o růst HDP," řekl v dubnu CNBC španělský ministr financí Carlos Cuerpo. "Španělsko je nyní, co se týče růstu, velkou výjimkou. Je to také skvělé místo pro investice," dodal.
Úspěch španělské ekonomiky závisí na vysoké spotřebě a investicích, stejně jako na cestovním ruchu, fondech Generation European (balíček hospodářské obnovy Evropské komise na zotavení členských států EU z pandemie covid-19, pozn. red.) a imigraci.
"Nejde jen o cestovní ruch, ale i o služby mimo něj. Více vyvážíme v oblasti služeb firmám, jako jsou IT, služby v oblasti odpovědnosti a finanční služby, než v oblasti cestovního ruchu. Jde o 100 miliard eur oproti 94,95 miliardy (eur v cestovním ruchu). Je to jeden z prvků modernizace španělské ekonomiky," řekl Cuerpo.
Navzdory ekonomickému růstu čeká Španělsko několik výzev: udržení mezd v souladu s rostoucími životními náklady, změny klimatu, stále rozdělenější politická scéna a skutečnost, že země má nejvyšší míru nezaměstnanosti mladých lidí v EU.
"Co se stane s cly a mezinárodním obchodem, zejména v ekonomice, jako je Španělsko, kde se vývoz zboží za posledních 15 let výrazně zvýšil?" pokládá si otázku hlavní ekonom BBVA Research Miguel Cardoso a dodává: "Druhou výzvou je, že míra úspor zůstává relativně vysoká. Třetím zdrojem je nízká míra investic. A konečně, jak snížit deficit veřejných financí a veřejný dluh."
Boom imigrace a cestovního ruchu
Cestovní ruch ve Španělsku představuje přibližně 12 procent HDP země, protože těží z oživení po pandemii a nižších cen ve srovnání s jinými západoevropskými zeměmi. Úspěch tohoto odvětví vyvolal negativní reakci místních komunit kvůli přílivu návštěvníků historických a turisticky oblíbených míst, zejména během hlavních letních měsíců. Například loni v červnu demonstranti v Barceloně stříkali na turisty vodními pistolemi a křičeli "turisté, jděte domů".
Sektor cestovního ruchu se také může spolehnout na rostoucí pracovní sílu, jež loni dosáhla téměř tří milionů lidí, což meziročně představuje nárůst o 9,7 procenta. Vytváření pracovních míst je také podporováno vysokou imigrací. Zatímco ostatní evropské země uzavírají své hranice, Španělsko plánuje v příštích třech letech přivítat téměř milion imigrantů prostřednictvím programů pracovních víz a udělování povolení k pobytu nelegálním pracovníkům.
"90 procent nárůstu pracovní síly od roku 2021 pochází z imigrace. To umožňuje sektoru služeb expanzi a udržuje firmy relativně konkurenceschopné, pokud jde o omezení růstu nákladů na pracovní sílu, a umožňuje to například, aby ceny služeb zůstaly relativně nízké ve vysoce inflačním prostředí," míní Cardoso.
Španělskou ekonomiku podpořily také fondy Evropské unie Generation EU, které Španělsku poskytly 163 miliard eur prostřednictvím grantů a půjček. Země je po Itálii druhým největším příjemcem této pomoci. Španělská vláda se snaží tyto finanční prostředky využít v odvětvích, jako je export služeb mimo cestovní ruch, včetně obnovitelných zdrojů energie.
Graf: Španělskou ekonomiku posílily fondy Generation EU
Nízké náklady na energie
Španělsku ve srovnání s ostatními evropskými ekonomikami také nahrává, že má levné energie. Od investic do zelené energie v roce 2000 země těží z nízkých nákladů na energie, takže dopad evropské energetické krize, která následovala po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, byl pro ni menší. "Nárůst podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu za posledních pět, šest let znamenal pokles velkoobchodních cen elektřiny o 40 procent," uvedl Cuerpo.
Nízké výrobní náklady jsou atraktivním kritériem pro společnosti, zejména zahraniční investory, kteří také dodávají do tohoto sektoru. Třeba společnost Arctech, která se zabývá výrobou fotovoltaiky a byla založena v Číně, otevřela své evropské sídlo v Madridu v roce 2024. "Ve Španělsku se pravděpodobně vyrábí nejvíce fotovoltaik v Evropě," řekl CNBC generální ředitel společnosti Arctech pro trhy v EU a Severní Americe Pedro Magalhaes.
Automobilový gigant Stellantis se koncem roku 2024 spojil s výrobcem baterií CATL a oznámil plány na výstavbu závodu na výrobu lithium-železitofosfátových baterií v hodnotě 4,3 miliardy dolarů v Zaragoze v severovýchodním Španělsku.
Silné jsou i přímé zahraniční investice ve Španělsku, přičemž země se řadí mezi čtyři nejatraktivnější země EU pro investory. Čína oznámila, že v roce 2025 ve Španělsku investuje až 11 miliard eur, protože se připravuje na rekordních 33 nových projektů v zemi. Podle Cuerpa jsou pak největším investorem ve Španělsku USA.
Zdroj: CNBC