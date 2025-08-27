Čínský konkurent Nvidie vykázal růst tržeb o 4 000 procent

Čínská polovodičová společnost Cambricon, jež se dá považovat za určitou konkurenci americké Nvidie, vykázala v první polovině tohoto roku rekordní čistý zisk 1,04 miliardy jüanů (145,4 milionu USD). Ještě působivější jsou tržby, které meziročně vzrostly o 4 000 procent na 2,88 miliardy čínských jüanů (402,7 milionu USD). Výsledky podtrhují snažení Číny posílit svůj domácí pocovidový průmysl na úkor Nvidie.
Cambricon je jednou z nepřeberného množství společností v Číně, které soupeří o to, aby se staly alternativou k Nvidii v poskytování čipů, na nichž běží umělá inteligence. Výsledky firmy za první pololetí, ač působivé, jsou však stále jen drobnými v porovnání s čísly Nvidie, jež ve svém prvním fiskálním čtvrtletí končícím v dubnu vykázala tržby ve výši 44 miliard dolarů.
sice nedávno dostala od Bílého domu povolení znovu prodávat čip H20 v Číně výměnou za sdílení 15 procent z tamních prodejů, Peking ale odrazuje své firmy, aby tyto čipy používaly.
Síla Nvidie každopádně nespočívá pouze v jejím hardwaru, ale také v softwaru, který si vývojáři zvykli používat. Cambricon ve středu uvedla, že také vylepšuje svou nabídku softwaru a pracuje na hardwaru nové generace.
Akcie Cambriconu se letos více než zdvojnásobily a tržní kapitalizace firmy se nyní podle S&P Capital IQ pohybuje kolem 80 miliard dolarů.
Zdroj: CNBC